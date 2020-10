Covid-19, il bollettino del 27 ottobre: 221 morti e 21.994 nuovi contagi

Covid-19, l’appuntamento con il bollettino pomeridiano dei nuovi positivi di oggi 27 ottobre. Aumenta il numero dei contagi e dei morti



Contagi di nuovo in aumento in Italia. Il bollettino di oggi fa registrare una crescita costante della curva nel nostro Paese, sia per quanto riguarda i nuovi positivi che per morti e nuovi ricoveri.

Rispetto al bollettino del 26 ottobre oggi si registra un deciso balzo dei contagi da Coronavirus in Italia: 21.994 casi nelle ultime 24 ore e 221 morti. Aumenta il numero dei tamponi, 174-398 nelle ultime 24 ore, come comunica il ministero della Salute. Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono stati 3.362 in aumento rispetto a ieri.

Covid-19, il bollettino di oggi 27 ottobre: morti e nuovi contagi

Tamponi: 174.398

Totale casi: 21.994

Dimessi/Guariti: 3.362



Ricoverati: 958, di cui +127 in Terapia Intensiva

Morti: 221 morti

Questo il dato complessivo regione per regione:

Lombardia: +5.035 (162.968 casi totali)

Piemonte: +2.458 (59.618)

Campania: +2671 (43.355)

Lazio: +1.993 (37.929)

Toscana: +1.823 (35.284)

Liguria: +1.127 (24.597)

Emilia-Romagna: +1.413 (49.285)

Veneto: +1.526 (46.992)

Sicilia: +860 (18.325

Puglia: +611 (15.581)

Marche: +380 (12.058)

Friuli Venezia Giulia: +345 (8.759)

Abruzzo: +241 (8.736)

Sardegna: +174 (8.164)

P.A. Trento: +257 (8.162)

Umbria: +314 (7.872)

P.A. Bolzano: +242 (6.997)

Calabria: +234 (4.204)

Valle d’Aosta: +57 (2.726)

Basilicata: +77 (1.781)

Molise: +66 (1.385)