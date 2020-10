Il Premier Conte annuncia: “Alle ore 15 in Consiglio dei Ministri approveremo il Decreto Ristori con indennizzi e risarcimenti in tempi certi e rapidi”

Quando ha presentato il nuovo Dpcm con le misure anti-epidemia da Covid, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha contemporaneamente promesso immediate misure di sostegno alle categorie più colpite. Vale a dire ristoratori, gestori di palestre e piscine e di cinema e teatri. Il premier aveva parlato di “bonifici diretti sui conti correnti da parte dell’Agenzia delle Entrate”, facendo intendere che i tempi sarebbero stati molto brevi. Oggi, il capo del Governo dà un importante annuncio proprio in merito a questi “ristori”, come lui li ha definiti.

In arrivo il decreto Ristori, con indennizzi e risarcimenti. Lo annuncia Conte

Nelle stesse ore del confronto sul Dpcm, abbiamo lavorato per far arrivare risorse immediate alle categorie penalizzate, che stiamo incontrando oggi a Palazzo Chigi. Alle ore 15 in CdM approveremo il #DecretoRistori con indennizzi e risarcimenti in tempi certi e rapidi. pic.twitter.com/qrfZUVxaBF — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) October 27, 2020

Giuseppe Conte ha scritto su Facebook per parlare di un nuovo decreto per fare fronte all’emergenza Covid-19: “Nelle stesse ore del confronto sul Dpcm, abbiamo lavorato per far arrivare risorse immediate alle categorie penalizzate, che stiamo incontrando oggi a Palazzo Chigi. Alle ore 15 in CdM approveremo il Decreto Ristori con indennizzi e risarcimenti in tempi certi e rapidi”. Oggi in Consiglio dei Ministri, quindi, arriverà l’ok per i risarcimenti e gli indennizzi per aiutare immediatamente le categorie più colpite. Una risposta – probabilmente – anche alle accese proteste di questi giorni, che sono scoppiate in tutta Italia.

