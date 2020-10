Fifa, il presidente Infantino positivo al Coronavirus. E’ in isolamento

Il presidente della Fifa Gianni Infantino è risultato positivo al Coronavirus. Ora è in quarantena e dovrà rispettare l’isolamento

Il Coronavirus continua ad essere protagonista negativo della cronaca sportiva. Solo negli ultimi giorni ci sono stati altri casi di atleti positivi al Covid-19, come per esempio i calciatori della Lazio che oggi non sono partiti per Bruges.

Anche i dirigenti non sono immuni al contagio: è notizia di poco fa, infatti, che il presidente della Fifa Gianni Infatino è stato trovato positivo.

Il cinquantenne vallesano presenta sintomi leggeri della malattia, e si trova al momento in autoisolamento. Come da protocollo il presidente Fifa dovrà osservare la quarantena fino a che il risultato del tampone sarà negativo.

Tutte le persone venute a contatto con il dirigente svizzero in questi ultimi giorni sono state informate.