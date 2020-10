Walter Ricciardi torna a chiedere il lockdown per Milano e Napoli e la “bolla” per la Serie A. Le reazioni furiose degli utenti di Twitter

Walter Ricciardi torna a parlare di Coronavirus e misure stringenti. Secondo il consigliere del Ministero della Salute, infatti, in alcune città non sarebbero sufficienti i provvedimenti inclusi nel nuovo DPCM.

A Milano e Napoli, in particolar modo, “uno può prendere il Covid entrando al bar, al ristorante, prendendo l’autobus. Stare a contatto stretto con un positivo è facilissimo perché il virus circola tantissimo. In queste aree il lockdown è necessario, in altre aree del Paese no”.

Inoltre Ricciardi prospetta anche una “bolla” per la Serie A. Secondo lui sarebbe la soluzione migliore per far terminare il campionato in sicurezza, visto che i protocolli in vigore sono stati stabiliti a giugno quando l’emergenza era in fase calante.

Continua dunque il dibattito di politici ed esperti in materia di Covid-19 su quali sarebbero le misure più efficaci per contrastare il virus. Non tutti, infatti, concordano con le dichiarazioni riportate sopra.

Ad esempio il governatore della Lombardia, Fontana, continua ad escludere l’ipotesi lockdown a Milano.

Milano e Napoli: le dichiarazioni di Ricciardi e le reazioni su Twitter

Ci sono poi i cittadini che ormai da qualche giorno stanno protestando, anche violentemente, soprattutto nelle capitali italiane.

Sentite le dichiarazioni di Ricciardi, anche su Twitter si sono scatenate molte polemiche.

Milano e Napoli, avete protestato? E noi vi puniamo col lockwdow! Ma Milano e Napoli accetteranno in silenzio questi metodi da regime cileno? pic.twitter.com/PsvBAcCV5M — Diego Fusaro (@DiegoFusaro) October 27, 2020

”Lockdown necessario per Milano e Napoli: qui si può prendere il virus anche al bar” cit. @WRicciardi. A Roma invece facciamo le orge coi maritozzi perché il covid c’arimbarza. — Rubio (@rubio_chef) October 27, 2020