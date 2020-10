Juventus, nuova multa a Paratici. E sui social lo paragonano a Moggi

Il Giudice Sportivo ha multato nuovamente Paratici per atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro. Scatta il paragone con Moggi

Fabio Paratici e la Juventus di nuovo sotto accusa sui social. Non bastassero i risultati deludenti di questo inizio di campionato, ora i bianconeri devono di nuovo fare i conti con il Giudice Sportivo.

E’ arrivata oggi una nuova multa per il direttore sportivo della società torinese: 15mila euro e diffida inflitta per aver tenuto atteggiamenti minacciosi nei confronti dell’arbitro di Juve-Verona.

Si tratta del secondo episodio nel giro di una settimana: anche a Crotone il diesse aveva ricevuto un’ammenda per aver criticato la quaterna arbitrale.

Questa volta il fatto è avvenuto nell’intervallo, quando Paratici ha rivolto degli insulti ai direttori di gara dopo il gol di Morata annullato dal Var per un leggero fuorigioco. Tra l’altro il ds non era autorizzato a trovarsi negli spogliatoi in quel frangente.

Paratici e i suoi insulti agli arbitri: per gli utenti è il nuovo Moggi

Sui social e anche tra gli addetti ai lavori continuano le critiche al dirigente bianconero, e soprattutto per i suoi ultimi atteggiamenti è scattato il paragone con Moggi.

L’ex tesserato della Juve, diventato famoso per i suoi metodi intimidatori nei confronti dei “fischietti” e condannato nell’inchiesta relativa a Calciopoli, viene di nuovo chiamato in causa dagli utenti di Twitter.

Giorni fa hanno tentato di farmi sospendere l’account per aver parlato di “Manuale Moggi” per gli insulti di #Paratici all’arbitro di Crotone. Oggi nuova multa e diffida per minacce all’arbitro di Juve-Verona.

A fine p.t.

In campo.

Non autorizzato.

Dopo gol annullato a Morata. pic.twitter.com/DeA0z2oj8p — Paolo Ziliani (@ZZiliani) October 27, 2020

Paratici ha decisamente passato il segno. E forse proprio questa sua aggressività comporta i danni peggiori alla Juve. Si dia una bella calmata. https://t.co/01aV358Q7m — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) October 27, 2020

Ma mica starà frequentando Lucianone Moggi?

Nel senso..starà rispettando distanza ed uso mascherina??

Chiediamo per amici…. — VogliadiGustoClub (@VogliadiGusto) October 27, 2020