Lazio, a Formello assenti illustri e squadra decimata. E’ allarme Covid

Nell’allenamento di rifinitura a Formello assenti tanti big tra cui Immobile e Luis Alberto. La Lazio teme un focolaio Covid

Allarme Covid a Formello, la Lazio trema ed i tifosi sono in frenetica attesa di aggiornamenti e notizie ufficiali da parte della società biancoceleste.

Oggi infatti al centro di allenamento era prevista la rifinitura in vista della seconda partita di Champions League che si giocherà domani in Belgio contro il Bruges.

Ma Simone Inzaghi ha dovuto fare i conti con le tante assenze: oltre agli infortunati Radu e Lulic, ai quali si era aggiunto Escalante colpito duro contro il Bologna, già ieri molti giocatori avevano dato forfait a causa di disturbi gastrointestinali.

Leiva, Luiz Felipe, Cataldi, Strakosha e Armini erano assenti agli allenamenti di lunedì, ma oggi a loro si sono aggiunti anche Immobile, Luis Alberto, Lazzari, Djavan Anderson e Andreas Pereira.

Formello: ieri i tamponi Uefa, attesa per i risultati

Proprio nella giornata di lunedì il gruppo squadra era stato sottoposto al tampone obbligatorio dell’Uefa, che come da protocollo controlla giocatori e staff a 48 ore dal match.

L’assenza di questi ultimi 5 calciatori sta facendo preoccupare molto i tifosi, che temono sia scoppiato un focolaio Covid a Formello.

In effetti, nessuno di loro cinque lamentava infortuni muscolari ed il fatto che siano rimasti fuori dalla rifinitura lascia credere che effettivamente qualcosa di strano ci sia.

Al momento la Lazio non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale, e nel pomeriggio è previsto il volo che porterà la squadra in Belgio.

Se dovessero essere confermate le assenze, i biancocelesti sarebbero davvero decimati per una sfida che, in caso di vittoria, li lancerebbe in testa al girone con ottime possibilità di qualificazione.

E sui social la tensione dei tifosi aumenta.

Che giornataccia. Inizia l’allenamento a Formello e sul campo mancano Immobile e Lazzari. Non c’è nemmeno Luis Alberto, il Mago non credo parta per il Belgio, sugli altri aspettiamo — DanieleMagliocchetti (@danimagli) October 27, 2020