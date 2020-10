Covid Milan, positivi Donnarumma, Hauge e tre membri staff

Due calciatori del Milan positivi al Covid: si tratta del portiere Donnarumma e dell’attaccante Hauge. Positivi anche tre membri dello staff

Tegola Milan: il Covid ferma due giocatori nel giorno della partita contro la Roma, prevista all’Olimpico questa sera alle ore 20.45. Il club rossonero ha comunicato che “Gli esiti pervenuti ieri sera dal laboratorio hanno riscontrato una positività al tampone di Gianluigi Donnarumma, Jens Petter Hauge e di altri tre membri del gruppo squadra. Tutti sono asintomatici. Negativi gli altri tamponi alla squadra”.

Milan, positivi al Covid Donnarumma e Hauge: saltano la Roma

La squadra allenata da Stefano Pioli si è messa in viaggio verso la Capitale: il rientro è previsto in nottata dopo la gara. Il match non è a rischio, visto che i due calciatori infetti rimarranno in isolamento, così come i membri del gruppo staff (sono appartenenti allo staff tecnico). L’allenatore schiererà il portiere di riserva, Tatarusanu, al posto di Donnarumma. Mentre l’attaccante Hauge non era previsto tra i titolari. Nel Milan, di recente, è stata registrata la positività di altri giocatori: Leao, Duarte e Ibrahimovic. Tutti guariti e oggi a disposizione dell’allenatore.

