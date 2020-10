Tensione al Senato, Salvini senza mascherina: “Dovete vergognarvi”

Tensione in Senato, dove Salvini si toglie polemicamente la mascherina e il vice presidente Calderoli lo richiama. Il capo della Lega risponde: “La metto, ma dovete voi indossare la maschera per vergognarvi”

Momenti di tensione al Senato, dove la Lega ha lasciato l’aula per protesta: mentre Matteo Salvini parlava criticando Conte e il suo intervento in tv per spiegare i provvedimenti dell’ultimo Dpcm, ha abbassato la mascherina per qualche istante. Il capo della Lega è stato subito richiamato dal vice presidente del Senato, Roberto Calderoli, suo “compagno” di partito.

Salvini e la Lega escono dal Senato per protesta: “Inaccettabile Conte in tv, lasciamo l’aula” https://t.co/BMSZjHyd4m — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) October 27, 2020

Salvini senza mascherina: momenti di tensione al Senato

In diretta dal Senato, state con noi. https://t.co/6zBIoeu4aD — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 27, 2020

L’ex ministro degli Interni ha risposto in modo stizzito: “Io mi metto la mascherina, ma voi dovreste mettere la maschea per vergognarvi di coprire una situazione davvero surreale. Tutta Italia è col fiato sospeso”. Questa la polemica posizione di Salvini, che faceva riferimento al dibattito sull’omotransfobie: secondo lui i problemi degli italiani, in questi giorni, sono ben altri. Gli esponenti della Lega hanno poi lasciato l’aula del Senato in segno di protesta.

TITOLARE DI UNA PIZZERIA IN LACRIME: “TANTI SACRIFICI PER NULLA, SIAMO COSTRETTI A CHIUDERE”.#vociitaliane pic.twitter.com/3yc81kdbdG — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 28, 2020

