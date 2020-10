Trump contro Borat: insulti su Twitter. “Sei un verme”. “Buffone”

Insulti e offese tra Trump e Borat su Twitter. Il presidente degli Stati Uniti e l’attore, no per il suo grottesco personaggio, si sono pesantamente attaccati sul social network. A pochi giorni dalle elezioni presidenziali cresce la tensione

Volano insulti e offese su Twitter tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l’attore Sacha Baron Cohen, conosciuto per il suo grottesco personaggio Borat. Il miliardario sta attaccando da giorni l’attore britannico, che col suo ultimo film del personaggio Borat prende di mira il presidente USA. Trump non ha esitato a definire “verme” l’attore, che ha prontamente replicato definendo l’inquilino della Casa Bianca un “buffone razzista” e offrendogli un lavoro dal 20 gennaio, quando secondo lui rimarrà disoccupato.

Trump very careful who he let into his events and house. No Covid test necessary – High 5! pic.twitter.com/Kf5gGk3n2M

— Borat (@BoratSagdiyev) October 23, 2020