Allerta alimentare, richiamato panino tondo con cereali e semi

Il Ministero della Salute ha diramato l’avviso di richiamo per il prodotto “panino tondo con topping cereali e semi” della Bakery Spa per rischio chimico.

L’avviso di richiamo del Ministero della Salute del 29 ottobre riguarda un prodotto della casa produttrice Bakery spa, il “panino tondo con topping di cereali e semi” del peso di 110g. Il lotto richiamato è il numero 14720 con data di scadenza 26/11/21 prodotto dalla ditta Bakery SpA con sede in via F. Parri 130 Cesena e venduto in confezioni di 660g. Il motivo del richiamo è di un rischio chimico, più in particolare il motivo del richiamo è la presenza di ossido di etilene – allerta RASSF rif. 2020.3678

Nome del prodotto : “panino tondo con topping cereali e semi”

Marchio : Bakery SpA

Lotto di produzione : n°14720

Nome del produttore : Bakery spa

Sede dello stabilimento : via F. Parri 130 Cesena

Confezione: 660g

Motivo del richiamo: Rischio chimico

SCHEDA UFFICIALE DEL PRODOTTO RICHIAMATO IN PDF