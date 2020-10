Attentato Nizza, Conte e Di Maio: “Solidarietà ai fratelli francesi”

Arrivano i messaggi di solidarietà del premier Giuseppe Conte e del ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio dopo l’attentato a Nizza

“Il vile attacco che si è consumato a Nizza non scalfisce il fronte comune a difesa dei valori di libertà e pace. Le nostre certezze sono più forti di fanatismo, odio e terrore. Ci stringiamo ai familiari delle vittime e ai nostri fratelli francesi. Nous Sommes Unis!”.

Questo il messaggio del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte su Twitter in merito all’attentato di Nizza avvenuto questa mattina.

Il Premier ha voluto lanciare un abbraccio simbolico a tutte le vittime ed in generale ai cittadini francesi, ancora una volta colpiti duramente da un attacco terroristico.

Le vil attentat auprès de la Cathédrale de Nice n’affaiblira pas notre front commun en défense des valeurs de la paix et de la libertè.Nos convictions sont plus fortes que le fanatisme,la haine et la terreur.

Nous sommes proches des familles des victimes et de nos frères français

— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) October 29, 2020