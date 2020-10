Emergenza Covid, Madrid è isolata. Chiusi i confini della capitale spagnola

Madrid è isolata dal resto della Spagna. Le regioni della capitale, Castilla-La Mancha e Castilla y León hanno chiuso i confini fino al 9/11

Madrid è isolata dal resto della Spagna. E’ una decisione che è arrivata a causa della crisi pandemica nella capitale.

Le regioni di Madrid, Castilla-La Mancha e Castilla y León hanno chiuso i confini fino al 9 novembre.

Già dall’inizio di ottobre il presidente Pedro Sanchéz ha stabilito la creazione di piccoli lockdown locali.

Stavolta tocca alla capitale, dove salgono a dismisura i contagi e il provvedimento sembra inevitabile.

Secondo quanto riportato da El Pais, lo hanno annunciato i presidenti delle regioni dopo un incontro avvenuto ad Avila.

Dopo il 9 novembre, in base alla curva pandemica, si deciderà se prolungare l’isolamento o tornare ad una situazione meno rigida.

Attualmente anche altri paesi stanno prendendo provvedimenti restringenti.

Molti di questi stanno attuando un lockdown più soft, alcuni hanno invece ristabilito le regole del mese di marzo.

Dopo gli annunci di Macron e Conte, anche l’Irlanda ha optato per un lockdown di sei settimane.

In Galles la chiusura durerà, per il momento, soltanto due settimane. In Irlanda del Nord sono stati chiusi i pub.

In Inghilterra sono state ordinate restrizioni per 28 milioni di persone.

Lockdown in Spagna, Madrid isolata. Il web reagisce così

La Spagna ha annunciato già da qualche giorno il lockdown, alcune regioni hanno scelto l’isolamento.

E’ il caso della regione della capitale Madrid, che non è passata inosservata.

Ecco le reazioni degli utenti Twitter in merito alla questione:

Debemos avanzar hacia un modelo de crecimiento fuerte, resiliente, ecológico e inclusivo. Impulsar el multilateralismo para combatir la pandemia y sentar las bases de una recuperación que sitúe a las personas en el centro. En esta tarea la @OECD es clave. Hoy en #OECDministerial: pic.twitter.com/WJ4KhZqWLE — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2020

Buongiorno.

Ho sognato che compravo una casa, un teatro, un carretto e una serranda bianca, a Madrid. — Alessio Danieli™♏️ (@alessiodanieli) October 29, 2020

Ho capito: ci toccherà un lockdown alla spagnola. Si uscirà di casa esclusivamente per andare al lavoro e a scuola. Non mi sembra però che a Madrid stia funzionando tanto bene. https://t.co/0v1rNUpiya — calibana resurrected (@dianacalibana) October 23, 2020

Basta confrontare il rapporto giovani/anziani nella sieroprevalenza di Stoccolma con quella di Madrid per capire cosa ci sta sfuggendo. Stoccolma 1.70 Madrid con lockdown 0.80. Abbiamo protetto le persone sbagliate. Semplicemente pic.twitter.com/gOBYvkX6YC — Simone Bulla (@tb84pc) October 23, 2020

Madrid , Parigi, Barcellona, Londra o New York .

Tutte le grandi città sono in difficoltà e lo è anche Milano.

Comunque andrà, lockdown o no #Milanononsiferma

ripartirà come sempre. — Lorenzo (@Giannoulaky) October 28, 2020

Madrid verso il coprifuoco, Praga in lockdown. E anche la Polonia è pronta a chiudere. Fotografia di un continente sempre più in emergenza https://t.co/Lrf8yF2NKI — Open (@Open_gol) October 21, 2020