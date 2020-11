Informazione online, Web365 cresce ancora: quinto posto in Italia

By

Informazione online, il gruppo Web365 è in crescita costante: la classifica aggiornata in base ai dati raccolti da Comscore

Il sito Primaonline.it, diretta emanazione del mensile specializzato in media Prima Comunicazione, come ogni mese ha pubblicato la classifica dei principali 100 media italiani per numeri di audience.

Dati rilevati dagli esperti di Comscore e quello più rilevante è la crescita costante del gruppo Web365 del quale facciamo parte anche noi di Instanews.it e che rispetto al mese precedente avanza. Infatti è salito salire dal sesto al quinto posto dei media italiani per audience digitale.

In particolare il nostro gruppo editoriale ha totalizzato una cifra importante: ben 22.814.000 utenti unici nel corso del mese di settembre, per una crescita percentuale di 6 punti rispetto ad agosto, una delle più alte in Italia

Della galassia di Web365, oltre a Instanews.it, fanno anche parte Chedonna.it, Amoreaquattrozampe.it, Bloglive.it, Calciomercato.it, Calciomercatoweb.it, Calciomercatonews.it, Checucino.it, AsRomalive.it. E ancora Ck12.it, Leggilo.org, Direttagoal.it, Interlive.it, Livescore24.it, Lalucedimaria.it, Juvelive.it, Napolicalciolive.it, Meteoweek.com, Sologossip.it, Tuttomotoriweb.it, Milanlive.it, Serieanews.com, Ricettasprint.it. senza dimenticare Seriebnews.com; Newsnotizie.it, Youmovies.it, Viagginews.com, Universomamma.it, Yeslife.it.

Informazione Online, chi c’è nella top five della classifica italiana

I quattro media che occupano una posizione in classifica davanti rispetto a Web365 sono nell’ordine Evolution Adv Network, CityNews, CiaoPeople (unico in calo rispetto al mese di agosto 2020) e TGCOM.

Web365 dalla primavera 2020 fino ad oggi è sempre stato in crescita costante e i numeri premiano le scelte editoriali del gruppo.