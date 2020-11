Valentina Vignali è comparsa su Instagram in uno scatto che la ritrae come mamma l’ha fatta, indossando soltanto un completo intimo rosso.

Valentina Vignali non ha di certo bisogno di presentazioni. La sportiva è nota al grande pubblico, oltre che per le sue abilità di giocatrice di palla a volo, per il suo bellissimo fisico. Fisico che non manca di sfoggiare sui social per la gioia dei suoi fedeli sostenitori che hanno apprezzato e non poco l’ultimo scatto pubblicato in rete.

La foto la mostra come mamma l’ha fatta, in quanto Valentina indossa soltanto un completo intimo rosso che lascia decisamente poco spazio all’immaginazione, facendo ammirare agli utenti del web il suo fisico scolpito, frutto del duro allenamento in palestra e dello sport che da anni pratica.

“Li ho azzittiti tutti” ha esordito Valentina Vignali su Instagram. “Guarda come stanno muti” ha aggiunto, riferendosi probabilmente a tutti coloro che l’hanno accusata di aver perso le forme toniche di un tempo.

Valentina Vignali, la foto in intimo è da capogiro: “Troppo rischioso”

Valentina Vignali, non c’è manco bisogno di specificarlo, ha fatto strage di like, oltre che di cuori, sul noto social fotografico, mandando in delirio tutti gli utenti della rete.

“Non avrei voluto essere nei panni del fotografo“ gli ha scritto un fan, sotto al suo post di Instagram, che li ha fatti impazzire proprio come l’ultimo scatto esplosivo di Barbara d’Urso. “Sarebbe stato troppo rischioso“ ha aggiunto l’utente in questione.

“Infatti” ha prontamente risposto Valentina. “Per questo motivo ho scelto di farmi fare queste foto dal mio fidanzato” ha proseguito con quel pizzico di ironia che da sempre la contraddistingue. Scegliendo di avere, per la realizzazione di questi scatti piccanti, un fotografo di eccezione piuttosto che un professionista del settore.

Valentina Vignali ha bloccato Instagram, mandando in visibilio i fan che hanno apprezzato e non poco le sue toniche forme.

Tra una battuta e l’altra su Instagram, La Vignali ha ribadito che pratica ancora sport, visti i recenti scatti ai fan erano sorto il dubbio, ma che a causa delle nuove restrizioni non è possibile però allenarsi con la squadra.