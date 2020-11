Covid-19, bollettino di oggi 2 Novembre in Italia: tutti i numeri

Coronavirus: a che punto siamo arrivati in Italia? Il bollettino di oggi lunedì 2 novembre 2020 in Italia con tutti i numeri

I numeri di oggi, lunedì 2 novembre 2020 dei contagi da Coronavirus in Italia mostrano che la situazione è ben lontana dal risolversi.

Ecco tutti i dati rilasciati dalla Protezione Civile per quanto riguarda i casi di Covid-19 in Italia oggi. La situazione continua a confermarsi delicata in tutto il Paese. Rispetto al bollettino del 1° novembre sono diminuiti di circa 50mila unità i tamponi ma in compenso ci sono più guariti.

Covid-19, il bollettino di oggi lunedì 2 novembre: i morti e i nuovi contagi

Tamponi: 135.731

Totale casi: 22.253 contagiati

Dimessi/Guariti: 3.637 guariti

Ricoverati: +96 terapie intensive | +936 ricoveri

Morti: 233

Tasso di positività: 16,4% (+0,1%)

Covid-19, il bollettino di lunedì 2 novembre, regione per regione in Italia:

Lombardia: +5.278

Toscana: + 2.009

Piemonte: +2.003

Campania: +2.861

Emilia-Romagna: +1.652

Lazio: +1.859

Veneto: +1544

Liguria: +599

Sicilia: +1.024

Puglia: +626

Marche: +373

Abruzzo: +478

Friuli Venezia Giulia: +218

Umbria: +193

Sardegna: +324

P.A. Trento: +187

P.A. Bolzano: +437

Calabria: +254

Valle d’Aosta: +122

Basilicata: +111

Molise: +101