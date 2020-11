Il mondo del giornalismo piange la scomparsa di Robert Fisk, prima firma dell’Indipendent, storico quotidiano inglese, e punto di riferimento sul Medio Oriente.

E’ scomparso all’età di 74 anni Robert Fisk, giornalista dell’Indipendent per il quale ha svolto il compito di reporter per la situazione in Medio Oriente. Una vita spesa per il giornalismo Fisk è diventato sul campo un punto di riferimento per l’Inghilterra e per tutta l’Europa delle situazioni in Medio Oriente. Il “Times” lo ha definito “il più famoso corrispondente estero britannico”

I suoi articoli ed inchieste sull’invasione Sovietica dell’Afganistan (1979) e la guerra Iran-Irak (1980-1988),hanno portato alla luce tante atrocità altresì celate ai media. Il suo contributo memorabile ai racconti della prima e della seconda Guerra del Golfo lo hanno consacrato all’Olimpo del giornalismo.

Robert Fisk was the best of The Independent and independent journalism https://t.co/kVxd0XwbKC — The Independent (@Independent) November 2, 2020

Il suo contributo ha reso possibile il divulgare su scala internazionale informazioni sui massacri della guerra civile algerina come dei crimini di Saddam Houssein, fino a smascherare attività Usa in Iraq ed Afganistan.

Si è spento in una clinica di Dublino probabilmente per l’aggravarsi delle conseguenze di un ictus. Il mondo del giornalismo in lutto.