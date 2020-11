L’attaccante della Lazio Ciro Immobile non giocherà in Champions, mentre domenica era sceso in campo contro il Toro. Aumentano i sospetti

La Lazio dovrà fare ancora a meno di Ciro Immobile in Champions League. L’attaccante napoletano salterà la sfida contro lo Zenit, probabilmente per essere risultato di nuovo positivo al Covid.

Già la scorsa settimana la squadra biancoceleste era stata decimata da un focolaio di Coronavirus ed era stata costretta ad affrontare il Bruges senza molti titolari.

Qualche giorno dopo però, nella rocambolesca sfida di Serie A contro il Torino, molti di loro erano scesi in campo, tra cui anche il bomber partenopeo protagonista della clamorosa rimonta.

Ora il nuovo stop, probabilmente dovuto ancora ad un tampone positivo.

Tra gli organi ufficiali e tra i fans cominciano a sorgere dei dubbi: come è possibile che un giocatore in così pochi giorni passi da positivo a negativo e poi di nuovo ad essere contagiato?

Hanno ripreso il covid per poi guarire sabato? — Daniele (@Daniele86100) November 3, 2020

Immobile e i tamponi: Uefa e Serie A con due test diversi?

Oltre all’indisponibilità di Immobile, la Lazio è in attesa dei risultati dei tamponi Uefa per vedere se sarà possibile utilizzare i giocatori recuperati in settimana o bisognerà di nuovo far fronte all’emergenza. Da quanto si apprende, anche Strakosha e Lucas Leiva non ci saranno contro lo Zenit.

Ad ogni modo sembra che ci sia una grande differenza tra i test imposti in Serie A rispetto a quelli scelti dalla Uefa. O perlomeno il motivo per cui alcuni calciatori, anche di altre squadre (vedi Hakimi) hanno potuto giocare in campionato e non in Europa, sembra dovuto a questo.

Ma, stando anche alle ultime notizie, sembra che l’attaccante napoletano non potrà essere convocato perchè la Uefa vuole che passino almeno 7 giorni dal tampone con “valori alterati”.