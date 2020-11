Pepa de Il Segreto: che fine ha fatto Megan Montaner?

Pepa de Il Segreto è uno dei personaggi più amati degli ultimi anni, ma che fine ha fatto Megan Montaner dopo la fine della soap?

Era il 2013 quando il pubblico del piccolo schermo ha incontrato per la prima volta Pepa de Il Segreto e nessuno si sarebbe aspettato che nel giro di poche puntate, la protagonista di una sconosciuta soap spagnola, mandata in onda soltanto per colmare il vuoto del palinsesto estivo sul piccolo schermo, potesse collezionare ascolti record. Tanto da spingere Mediaset a ritagliargli uno spazio tutto suo non solo nel pomeriggio di canale 5 ma anche in prima serata.

La soap ha permesso a Megan Montaner di diventare una vera e propria stella in Italia, ma nonostante ciò lei ha scelto di prendere parte soltanto alla prima stagione del progetto, lasciando con l’amore in bocca tutti i suoi fedeli telespettatori che fino all’ultimo momento hanno sperato in suo ritorno che non è mai avvenuto.

Da quel momento sono passati svariati anni e Megan non compare più troppo spesso sul piccolo schermo del bel paese. Tanto da far sorgere spontanea una domanda: che fine ha fatto Pepa de Il Segreto? Eccola com’è e cosa fa oggi.

Megan Montaner: che cosa fa oggi l’indimenticata Pepa de Il Segreto

Megan Montaner, dopo aver interpretato il ruolo di Pepa de Il Segreto, ha preso parte a numerose fiction sia sul territorio italiano sia su quello spagnolo, nella sua terra di origine.

Basti pensare alla fiction Senza Identità, un genere completamente diverso a quello a cui i telespettatori che la seguivano erano abituati ma che hanno comunque apprezzato rendendola una delle più seguite di quel tempo. Ad inizio anno, ad esempio, l’abbiamo vista anche ne La Caccia. Anche se la seconda stagione non è ancora in lavorazione a causa del virus che ha piegato il mondo intero, ma non appena la situazione tornerà ad essere quella di sempre non si esclude un ritorno sul set.

Ora Megan Montaner, Pepa de Il Segreto, ama trascorrere il tempo con suo figlio Kael, di soli tre anni, e con il suo compagno Gorka, con cui è legata da ben sette anni. Nonostante ciò non ha mai rinunciato al suo ruolo di attrice, tant’è che sul suo profilo Instagram, ha annunciato che il 29 novembre partirà un nuovo progetto di cui è protagonista, 30 Monedas, prodotto da HBO.

Megan Montaner oggi ha proseguito con la sua carriera di attrice, che non ha mai abbandonato, semplicemente è stato ridotto il suo spazio sul piccolo schermo degli italiani che prima erano abituati a vederla tutti i giorni.