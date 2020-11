Il Presidente Giuseppe Conte ha annunciato finalmente la conferenza stampa alle 20:20. L’Italia tutta è in attesa e la polemica è già iniziata.

Dopo giornate di indecisione e forte confusione, finalmente il DPCM è pronto ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte ha annunciato la conferenza alle ore 20:20.

Con il nuovo DPCM è ormai cosa risaputa, la nazione verrà suddivisa in tre categorie: le zone gialle, zone arancioni e le zone rosse.

Cosa accadrà all’interno delle regioni una volta che rientreranno in queste categoria è un qualcosa di ancora non perfettamente compreso.

La confusione è tanta ed i social su questo

A conferenza iniziata il Presidente ha illustrato nei punti specifici cosa andrà ad accadere nelle singole regioni.

Molte sono state le restrizioni delle singole regioni che rientreranno nelle categorie arancioni, rosse e gialle.

Come mai nessuna verde? Il Presidente ha risposto durante la conferenza.

Nel mirino del web c’è la conferenza del Presidente ed il contenuto di quanto da lui dichiarato.

Molte persone hanno lamentato l’eccessiva confusione che c’è stata in questi giorni prendendosela sia con il Governo che con chi ha contribuito ad aumentare la diffusione.

La bufera sul web sembra appena iniziata e non ci si risparmia dal criticare il Presidente per le restrizioni adottate.

C’è chi lamenta che la categorizzazione delle regioni possa porre solo problemi fra le regioni stesse, il tutto mentre il Presidente ha dichiarato che le misure sono differenziate per essere più eque e basate sull’effettiva emergenza delle regioni stesse.

Noi che sappiamo già di essere in zona rossa che ascoltiamo le misure per la zona gialla #conferenzaconte pic.twitter.com/NDCONtSIFC

In zona rossa consentito l’asporto e aperti parrucchieri anche se non si può uscire di casa se non per ragioni di comprovata necessità. OK. #Dpcm #conferenzaconte pic.twitter.com/T1HBRg8zcA

— ▪️Ellie▪️ (@EllieBeCool) November 4, 2020