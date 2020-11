Che fine ha fatto Ronn Moss? La nuova vita di “Ridge”

Ronn Moss, famoso per aver interpretato il personaggio di “Ridge” in “Beautiful”, si sta dedicando ora alla sua prima passione

Ronn Moss è conosciuto da tutti come “Ridge Forrester”. L’attore deve infatti la sua notorietà per aver interpretato uno dei protagonisti principali della soap opera americana “Beautiful”.

Ronald Montague Moss, il vero nome dell’artista, è nato a Los Angeles il 4 marzo 1952.

Musicista, interprete e cantante statunitense, come detto è salito alla ribalta per aver fatto parte del cast di “Beautiful” per ben 25 anni, dal 1987 al 2012.

La sua partecipazione alla soap si è interrotta bruscamente a seguito di un brutto incidente: “Quell’incidente ci ha davvero cambiato la vita, in senso figurativo e letterale. Non ci potevamo muovere, eravamo in un camion completamente nuovo e completamente distrutto, mi sono fatto male in tre posti e ho scoperto che la mia memoria se ne era andata a farsi benedire“.

Nella sua vita privata ha avuto due mogli: dal 1990 al luglio 2002 è stato sposato con l’attrice e scrittrice Shari Shattuck, che è anche la madre delle sue due figlie Creason Carbo (1994) e Calle Modine (1998). A settembre 2009 ha sposato la modella e attrice Devin Devasquez.

Ronn Moss e la passione per la musica

Come detto sopra, oltre ad essere un attore, Ronn ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo e dello show business come musicista.

Nel 1976 infatti si unì come bassista ad altri 3 musicisti con i quali formò il gruppo “Player“, con il quale l’anno successivo ottenne grande successo grazie al brano “Baby Come Back”.

Contemporaneamente alle interpretazioni di “Beautiful”, Moss incise anche il suo primo album da solista nel 2002, seguito nel 2005 da “Uncovered” il cui singolo “It’s All About You” venne trasmesso anche in Italia.

Che fine ha fatto “Ridge”?

Proprio in Italia, paese che Ron ha spesso dichiarato di amare, c’è stata una delle ultime apparizioni in tv.

L’attore ha partecipato infatti all’edizione 2010 di “Ballando con le Stelle”, classificandosi secondo.

Nel nostro Paese, inoltre, Moss si è concesso di recente un viaggio con sua moglie.

Al momento l’attore si dedica prevalentemente alla musica: uno dei suoi singoli ha di recente raggiunto il primo posto nelle classifiche del Belgio.