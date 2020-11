Programmi Tv oggi 5 novembre: intrattenimento, film e sport

Tutti i programmi tv di oggi 5 novembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

La sera è sempre il momento in cui la maggior parte di noi si rilassa e, soprattutto in questi giorni di pandemia in cui è difficile uscire, non c’è niente di meglio che accomodarsi sul divano ed accendere la tv.

Come sempre vi proponiamo una breve lista delle principali trasmissioni televisive in onda questa sera tra intrattenimento, sport e cinema.

Programmi tv 5 novembre: intrattenimento e reality

Per quel che riguarda l’intrattenimento, stasera la fanno da padroni due dei reality più amati dagli italiani: X Factor ed il Grande Fratello Vip.

Il talent musicale sarà in onda a partire dalle 21.15 su Sky Uno, con Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika che giudicheranno le nuove voci italiane.

Sempre alle 21.15, su Mediaset Extra, Alfonso Signorini condurrà un’altra puntata live dalla casa del GF VIP.

Per chi vuole mischiare attualità e risate, alle 21.18 su Italia Uno ci sarà “Le Iene Show“, mentre su Canale 5 il gioco a premi condotto da Gerry Scotti “Chi vuol essere milionario”.

Film in tv stasera: “The wife” in prima tv

Per chi preferisce un buon film da guardare in tv, stasera Rai 3 alle 21.20 propone in prima visione “The wife-Vivere nell’ombra”. La pellicola con Glenn Close e Jonathan Pryce racconta la storia di una donna che ha riposto i suoi sogni per dedicarsi alla carriera del marito.

Per chi ama l’adrenalina e l’action movie, su Spike alle 21.30 “The bank job-la rapina perfetta”, o in alternativa alle 21 su Iris “L’ultimo boy scout – Missione sopravvivere”.

Per chi invece vuole farsi due risate, un classico della commedia con Adriano Celentano e Renato Pozzetto: “Lui è peggio di me”, in onda alle 21 su Cine34.

Programmi tv oggi: lo sport

Per gli appassionati di calcio oggi è giornata di Europa League. Se gli abbonati di Sky potranno godersi tutte le partite, comprese quelle di Roma e Napoli, i tifosi del Milan potranno vedere in diretta su TV8, a partire dalle 20.55, la sfida tra rossoneri e Lille.

C’è spazio anche per Pallavolo e Tennis nella serata del 5 novembre: su Rai Sport il match di Super Lega Trentino Vs Modena, mentre su Super Tennis la sfida tra Sonego e Rublev.