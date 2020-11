Marisa Laurito, il saluto struggente al funerale di Gigi Proietti

By

Si sta svolgendo il funerale di Gigi Proietti al “Globe Theatre”. Le parole pronunciate da Marisa Laurito hanno commosso i fans

Sono momenti tristi per Roma e per tutta Italia. Proprio in queste ore si stanno svolgendo i funerali di Gigi Proietti, l’attore romano spentosi il 2 novembre nel giorno del suo ottantesimo compleanno.

Le esequie si stanno svolgendo al Globe Theatre, il teatro elisabettiano che Proietti ha creato e guidato per 17 anni nel cuore di Villa Borghese e che ora porterà il nome del mattatore.

Il corteo funebre è passato anche per il Campidoglio, dove la salma dell’attore è stata a lungo applaudita dal pubblico presente. La cerimonia verrà celebrata alla Chiesa degli artisti a Piazza del Popolo.

Tanti gli ex colleghi di Proietti presenti alla cerimonia. Tra questi anche Marisa Laurito che, in uno struggente discorso, ha toccato le corde di tutti gli italiani.

L’attrice a Gigi Proietti: “Tu non morirai mai”

I funerali di Proietti sono stati infatti trasmessi in diretta da Rai1 e quindi milioni di telespettatori stanno seguendo il rito in televisione.

L’attrice napoletana, visibilmente commossa, ha pronunciato parole dolcissime che fanno capire l’importanza e l’amore che aveva per Gigi: “Sei un grande in tutto – ha aggiunto commossa – sei qui, da qualche parte, con la tua risata. Tu non morirai mai, perchè nessuno ti dimenticherà mai”.

La Laurito ha poi lanciato un appello, augurandosi che oltre al nome di Proietti il Globe Theatre resti anche sotto la sua direzione creativa.

