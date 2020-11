Programmi Tv oggi 6 novembre: intrattenimento, film e sport

Tutti i programmi tv di oggi 6 novembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

La sera è sempre il momento in cui la maggior parte di noi si rilassa e, soprattutto in questi giorni di pandemia in cui è difficile uscire, non c’è niente di meglio che accomodarsi sul divano ed accendere la tv.

Come sempre vi proponiamo una breve lista delle principali trasmissioni televisive in onda questa sera tra intrattenimento, sport e cinema.

Programmi tv 6 novembre: intrattenimento e reality

Per quanto riguarda l’intrattenimento, stasera gli appassionati di reality sicuramente si sintonizzeranno su Canale 5.

Alle 21.20 infatti il consueto appuntamento con il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.

Risponde Rai1 alle 21.25 con “Tale e quale show”, il programma condotto da Carlo Conti in cui le star dovranno imitare altri personaggi famosi.

Se invece preferite un po’ di approfondimento politico senza tralasciare la satira, su LA7 c’è Propaganda Live e su Canale 9 “Fratelli di Crozza”.

Film in tv stasera: c’è spazio anche al cinema erotico

Per chi ha intenzione invece di godersi un bel film, ci sono almeno tre pellicole che vale la pena guardare stasera. Tutto dipenderà, ovviamente, dalla vostra scelta: azione, drammatico o erotico?

Se volete l’azione, come non scegliere “Fast & Furious – Solo parti originali“. Il film, in onda alle 21.04 su 20Mediaset, fa parte della famosissima saga di crimini e alta velocità con Vin Diesel.

Se preferite un bel film drammatico, Iris alle 21 propone “Changeling”. Il film, diretto da Clint Eastwood, racconta la storia di una centralinista (Angelina Jolie) a cui scompare il figlio e che farà di tutto per riuscire a ritrovarlo.

Come detto, stasera c’è spazio anche per un po’ di cinema erotico: su Cielo il film di Tinto Brass “Così fan tutte”, con una giovanissima Claudia Koll.

Programmi tv oggi: lo sport

Stasera torna anche il calcio italiano. Alle 20.45 su Sky ci sarà l’anticipo della settima giornata di Serie A tra Sassuolo ed Udinese, con i neroverdi di De Zerbi attualmente al secondo posto in classifica.

In chiaro invece ci sarà su Rai Sport il match del campionato cadetto tra Spal e Salernitana.