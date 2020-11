Scopriamo le previsioni dell’oroscopo di oggi 8 Novembre per tutti i segni dello zodiaco: come ci aspetta in questa domenica?

Cosa prevedono le stelle per noi durante questa domenica?

Ecco tutte le previsioni dell’oroscopo per oggi, domenica 8 Novembre.

Oroscopo di oggi XXX : previsioni segno per segno

L’oroscopo di oggi di Gemelli, Bilancia, Acquario e Pesci prevede una giornata veramente bellissima.

Capricorno, Cancro, Toro e Scorpione, purtroppo, non possono dire altrettanto: la giornata di oggi sarà, purtroppo, negativa.

Sagittario, Ariete, Leone e Vergine, invece, passeranno una domenica decisamente tranquilla.

Leggiamo tutte le previsioni dell’oroscopo di oggi segno per segno.

Oroscopo oggi Ariete

Una domenica tranquilla per l’Ariete: sveglia tardi, colazione a letto e riposo assicurato.

Insomma, una giornata senza alti né bassi, all’insegna del relax.

Evitate di farvi coinvolgere da chi vuole avere per forza un confronto e, di conseguenza, una discussione.

Non pensate al lavoro e neanche troppo agli altri: oggi è dedicato solo a voi!

Amore: 7

7 Lavoro: 7

7 Salute: 8

Oroscopo oggi Toro

La domenica del Toro sarà decisamente impegnativa.

Dovrete valutare bene le parole ed il loro significato: quasi sicuramente vi impegnerete in una discussione che si trasformerà in una lite.

Non siete in grado di esprimervi al meglio e ne risentiranno soprattutto i rapporti con le persone che amate di più.

Meglio rimandare tutte le decisioni a domani.

Amore: 6

6 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

Giornata meravigliosa per gli amici dei Gemelli.

Il lavoro (soprattutto per chi ha a che fare con mestieri creativi) cercherà di sopraffarvi ma voi riuscirete a portare a compimento tutti i compiti che vi verranno affidati, anche quelli che provate per la prima volta.

Il successo sembra essere davvero a portata di mano: oggi è il momento per brillare!

L’amore procede a gonfie vele: siete nei pensieri di qualcuno speciale.

Amore: 9

9 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Oroscopo oggi Cancro

Giornataccia per il Cancro.

La domenica che avevate tanto sognato si rivelerà piena di ansie e preoccupazioni e non andrà come avevate immaginato.

Per fortuna il responso delle stelle non è completamente negativo: le sfide di oggi sono solo un piccolo incidente di percorso. Amore e lavoro sono in crescita, infatti.

Muovetevi di più: i pianeti non sanno più come dirvelo!

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Marte è in transito nel tuo segno, Leone, e poiché dal 14 tornerà ad essere diretto potrai aspettarti di cogliere i frutti del suo passaggio solo dopo quel giorno.

Per ora cerca di stare tranquillo e goderti la giornata di oggi: dal lavoro non arrivano notizie negative o positive e l’amore riposa un poco sugli allora.

Riposati e ricaricati: il futuro si sta avvicinando!

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 9

Oroscopo oggi Vergine

Oggi giornata di pensieri per gli amici della Vergine.

Questa domenica è perfetta per fare il punto della situazione e decidere qual è la decisione che volete prendere nel prossimo futuro.

Valutate attentamente le offerte lavorative ed i rapporti personali: c’è la possibilità che, impegnandovi un poco, molte situazioni volgano a vostro estremo vantaggio.

Amore: 7

7 Lavoro: 7

7 Salute: 6

Oroscopo oggi Bilancia

Gli amici della Bilancia hanno di fronte a sé una domenica veramente speciale.

I rapporti con i familiari e con le persone care, dopo qualche incomprensione nei giorni passati, ora procedono lisci e senza problemi.

Preoccupazioni lavorative e discussioni sono ormai alle vostre spalle: ricaricatevi, oggi, in vista delle sfide di domani.

Amore: 9

9 Lavoro: 8

8 Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

Meglio tenere la testa sotto le coperte oggi, Scorpione.

Le stelle prevedono una piccola crisi familiare: ci saranno delle discussioni da fare e, purtroppo per voi, non avete la serenità per affrontarle al meglio.

Cercate di passare una giornata riposante, senza affrontare stress inutili.

Se vi è possibile, staccate completamente la spina dal lavoro. A farne le spese, altrimenti, sarà la vostra salute.

Amore: 5

5 Lavoro: 7

7 Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

La tensione che circola nell’aria non ha a che vedere con te: ricordatelo Sagittario!

Sappi che, nonostante tu abbia voglia di intervenire nei litigi e nelle polemiche che ti circondano, questo non è il momento ottimale per te.

Lascia correre ed aspetta ancora un poco: potrai controbattere tra poco.

Amore: 6

6 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo oggi Capricorno

Amore e lavoro prendono una brutta piega per il Capricorno.

Avete passato troppo tempo a pensare a come mettervi in mostra nell’ambito lavorativo, arrovellandovi su problemi che poi si sono rivelati insignificanti.

A farne le spese sono i rapporti sentimentali: dovrete impegnarvi, nella giornata di oggi, per far sentire alle persone che vi vogliono bene che ci siete ancora.

Per chi si prende troppo tempo prima di agire in vista ci sono brutte sorprese.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 8

Oroscopo oggi Acquario

Una domenica meravigliosa per gli amici dell’Acquario.

Oggi sarete affascinanti e spiritosi, il vero e proprio centro dell’attenzione: approfittatene!

Chi cerca di attirare una nuova fiamma, oggi, ha ottime possibilità di riuscire. Se siete in coppia, invece, vi ritroverete ad essere il motore della giornata di oggi.

Fate attenzione a non esagerare.

Amore: 8

8 Lavoro: 9

9 Salute: 9

Oroscopo oggi Pesci

Cari amici dei Pesci le stelle vi sorridono e tutto procede per il meglio.

Ogni vostro desiderio, in questa domenica di Novembre, viene esaudito come per magia: cercate, quindi, di non far pesare troppo agli altri i vostri successi!

L’amore, sia sentimentale che familiare, procede a gonfie vele: tutti vi vogliono e tutti vi cercano.

Le condizioni di salute, per chi ha sperimentato qualche piccolo malanno stagionale, migliorano visibilmente.

Amore: 9

9 Lavoro: 7

7 Salute: 9

Insomma, questo è tutto per l’oroscopo di domenica 8 Novembre.

Vi aspettiamo domani per tutte le previsioni di lunedì: buona domenica!