Riconosci questa bambina? Oggi è tra le donne più importanti del nostro paese e non solo. La sua fama raggiunge anche gli Stati Uniti.

La bambina che vedi in foto è nata nel 1987. Ha i capelli biondi e gli occhioni blu. Sei riuscito a riconoscere subito chi è la bambina in foto?

Oggi non è così diversa da come puoi vederla in foto. Il viso, ma anche i colori, sono rimasti praticamente gli stessi. Soltanto che oggi è una delle donne più influenti del bel paese e non solo, visto che la sua fama arriva fino agli Stati Uniti. Basti anche soltanto che il Premier Conte, si proprio lui, ha chiesto a lei e a suo marito di dargli una mano a sensibilizzare i giovani sull’uso della mascherina, strumento di vitale importanza per aiutare la diminizione del rischio dei contagi.

Sei riuscito a capire chi è? La bambina in foto è Chiara Ferragni da piccola!

Chiara Ferragni da piccola: è identica a suo figlio Leone!

Chiara Ferragni non è cambiata poi così tanto quando era poco più di una bambina. I suoi fedeli sostenitori, vedendo gli scatti di quando era piccola, hanno subito notato una notevole somiglianza con il suo primo figlio, Leone Lucia.

I due, mettendo a confronto le foto di quando erano neonati, sono praticamente due gocce d’acqua. Il figlio dell’influencer e di Fedez, che tra poco diventerà un fratello maggiore, sembra aver ereditato tutti i tratti più caratteristici dell’aspetto fisico della sua mamma.

Entrambi sono biondi, belli ed hanno due occhioni azzurri che fanno stragi di cuori.

Chiara Ferragni da piccola somiglia a Leone e chissà se la bambina in arrivo, di cui è stata pubblicata la prima ecografia su Instagram, prenderà invece tutto dal suo papà.

La foto di Chiara Ferragni da bambina è uno dei cult del web. E tu, sei riuscito a riconoscerla?