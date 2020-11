Il telefono cellulare è, ormai, uno strumento al quale non possiamo rinunciare. Usi il cellulare al bagno, però? Stai commettendo un grave errore.

Lo sappiamo, la tecnologia ha decisamente cambiato in meglio la nostra vita.

Ma è proprio così?

Soprattutto negli ultimi anni e cioè da quando, ormai, il telefono cellulare sembra essere diventato un’estensione delle nostre mani i dubbi collegati ai suoi benefici hanno iniziato ad aumentare.

Ecco cosa succede (di dannoso) quando porti il telefono con te al bagno.

Cellulare al bagno: ecco perché non dovresti usarlo mai

Alzi la mano chi di noi non ha mai portato il telefono al bagno.

Siamo quasi sicuri di poter affermare che tutti, ma proprio tutti, ci siamo resi colpevoli di portare il telefono al bagno!

Dopotutto, infatti, il cellulare ormai ci fa compagnia: possiamo chattare con gli amici o controllare i social network.

C’è chi lo usa come sostituto del più canonico libro, magari utilizzandolo per giocare o per leggere le ultime news.

Utilizzare il telefono mentre siamo al bagno, però, è estremamente dannoso per la nostra salute e dovremmo (tutti quanti!) smettere immediatamente.

Quali sono i motivi dietro questa affermazione?

É presto detto: il bagno è uno dei luoghi più sporchi di tutta la nostra casa.

Non importa quanto spesso (e come) lo pulite anche se noi, ovviamente, vi consigliamo di avere un occhio di riguardo per questo locale.

Nei nostri bagni, infatti, sono presenti moltissimi batteri che rischiano di infettarci con numerose malattie: escherichia coli, salmonella e clostridium difficile.

I batteri sono presenti, ovviamente, non su tutte le superfici e provengono da quello che al bagno… andiamo a fare!

Molto spesso (forse troppo spesso) ci scordiamo che, pulendoci e lavandoci, rischiamo di trasmettere questi batteri al telefono che teniamo sempre in mano.

L’igiene, soprattutto delle mani, è fondamentale: ce lo ha insegnato anche il Coronavirus!

Il telefono, soprattutto lo schermo del nostro cellulare, è il responsabile del passaggio dei batteri dalle mani alla faccia ed alla bocca.

Insomma, utilizzare il telefono al bagno è davvero la scelta peggiore che potremmo compiere!

Non si tratta solo dei batteri che potrebbero accidentalmente finire sopra lo schermo ma proprio dell’intero locale.

Meglio ricordarsi, quindi, di pulire il telefono costantemente utilizzando magari un panno ed una soluzione igienizzante pensata appositamente.

I lati positivi della tecnologia, infatti, sono veramente tantissimi ed il cellulare è lo strumento per eccellenza che tutti possediamo.

Senza rendercene conto, infatti, lo abbiamo trasformato in una estensione del nostro corpo: questo lo rende, di conseguenza, sensibile alle malattie!

Ma se il cellulare di certo non può ammalarsi, quello che non prendiamo in considerazione è che può… far ammalare noi!

Trasportando i batteri presenti sulle nostre mani fino alla nostra faccia o alla bocca, il telefono diventa la prima causa di veicolo di contagio nelle nostre case.

E noi neanche lo sappiamo!

Utilizzarlo mentre siamo al bagno, posarlo su superfici che potrebbero essere sporche, portarlo poi in altri locali della casa: tutto contribuisce a diffondere i germi.

Pensate a quando fotografate il cibo o controllate le ultime notizie mentre siete a letto: i batteri, nel frattempo, viaggiano per tutta la vostra casa.

Mentre i casi di Coronavirus in Italia aumentano (anche se, per fortuna, a quanto pare il vaccino è in arrivo) dobbiamo ricordarci che l’igiene e la salute sono non importanti.

Importantissimi!

Portare il telefono al bagno, quindi, è vietato: adesso sapete il perché.

Nessuno dice che non siate a conoscenza delle regole igieniche di base, assolutamente.

Il telefono, però, fa purtroppo da “traghetto” per i batteri senza che noi possiamo rendercene conto!

Il motivo è che siamo talmente abituati alla sua presenza da dimenticare che può essere un veicolo di contagio per noi e per gli altri.

Inoltre è meglio ricordarsi che gli altri potrebbero non avere le nostre stesse accortezze: mai prendere in mano, quindi, il cellulare di qualcun altro!