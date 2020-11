Caso Diawara, ricorso respinto. La Roma resta ferma a 14 punti

La Roma ha perso il ricorso per il caso Diawara. Resta confermato il 3 a 0 a tavolino ed i giallorossi restano a 14 punti

Brutte notizie per la Roma. Nonostante le dichiarazioni speranzose di tecnico e dirigenti, la Corte d’Appello ha respinto il ricorso dei giallorossi legato al caso Diawara.

Come ricorderete la Roma aveva schierato il centrocampista nella prima giornata di campionato contro il Verona, terminata 0 a 0.

Poco dopo si era scoperto però che la squadra della Capitale aveva inserito per errore il mediano nella lista under 23, mentre Diawara a luglio aveva compiuto gli anni e non poteva essere schierato in quella lista.

Da quanto ricostruito, inoltre, la Lega aveva inviato un alert ai dirigenti romanisti per avvisarli dell’anomalia, senza però indicare quale fosse.

Una volta terminato il match e scoperto l’arcano, il Giudice Sportivo non ha potuto fare altro che decretare la sconfitta a tavolino dei giallorossi per 3 a 0.

Respinto il ricorso della Roma per il caso Diawara. Confermato lo 0-3 a tavolino. @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) November 10, 2020

LEGGI ANCHE >>> Caos tamponi, la Lazio continua a rischiare grosso

Ricorso respinto, prevale la linea dura

L’udienza per il ricorso si è svolta ieri e filtrava ottimismo da parte della Roma, che in questo momento è lanciata in campionato e con l’eventuale punto in più si sarebbe ritrovata al secondo posto insieme al Sassuolo.

Ma alla fine la Corte D’Appello ha deciso di mantenere la linea dura e di punire lo stesso l’errore, nonostante non ci fosse dolo e non si sia ottenuto alcun vantaggio, visto che lo stesso Diawara avrebbe potuto essere inserito in uno slot over ancora disponibile.