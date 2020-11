Programmi Tv oggi 10 novembre: intrattenimento, film e sport

Tutti i programmi tv di oggi 10 novembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

La sera è sempre il momento in cui la maggior parte di noi si rilassa e, soprattutto in questi giorni di pandemia in cui è difficile uscire, non c’è niente di meglio che accomodarsi sul divano ed accendere la tv.

Come sempre vi proponiamo una breve lista delle principali trasmissioni televisive in onda questa sera tra intrattenimento, sport e cinema.

Programmi tv 10 novembre: intrattenimento e reality

Per quanto riguarda l’intrattenimento, stasera sono in programma due show davvero imperdibili.

Su Italia 1 alle 21.18 ci sarà “Le Iene Show”, condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con tutti i servizi di cronaca, attualità e anche qualche risata.

Su Rai2 alle 21.20 “Il Collegio”, dove degli adolescenti di oggi si ritroveranno catapultati nel 1992 in una scuola vecchio stile, senza smartphone e tecnologie moderne.

Per chi preferisce l’approfondimento politico, su Rai3 “Carta Bianca”, su Rete4 “Fuori dal coro e su LA7 “Di martedì”.

Film in tv stasera: tante prime visioni

Per chi ha intenzione invece di godersi un bel film, stasera sono in programma parecchie prime visioni.

Su Canale 5 la commedia di Leonardo Pieraccioni “Se Son Rose”, mentre su TV8 il film romantico “La Tradizione del Natale”.

C’è spazio anche per grandi classici, come “The Social Network” in onda alle 21.10 su Rai Movie e “Django Unchained” alle 21.22 su Rai 4.

Programmi tv oggi: lo sport

Con i campionati fermi in attesa delle partite internazionali (amichevoli e Nations League), c’è spazio per i ricordi su Raisport. La rubrica Memory ci fa rivivere insieme i momenti più importanti di tutti gli sport.

Se tra di voi c’è qualche appassionato di biliardo, ecco allora che dovrete sintonizzarvi su Eurosport: alle 20 la finale in diretta da Belfast del Northern Ireland Open.