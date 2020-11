WhatsApp, ecco come poter scrivere in grassetto, corsivo e sottolineato con l’app di messaggistica più conosciuta ed usata del mondo. Un breve Video Tutorial

WhatsApp, L’App che ha rivoluzionato il modo di comunicare, è in continuo aggiornamento per poter dare sempre più strumenti utili alla comunicazione con brevi messaggi di testo. Lo sapevate che si può scrivere un messaggio in grassetto o in corsivo e addirittura sottolineando una o più parole? Scoprite con noi come fare