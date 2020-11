Formula 1, Imola “fatta fuori” dal calendario 2021: l’ira dei tifosi

Il Gran Premio di Formula 1 di Imola è stato escluso dal calendario 2021 della prossima stagione. L’ira dei tifosi

Tifosi e sportivi di Formula 1 furiosi per l’esclusione del circuito italiano di Imola dal calendario 2021 della prossima stagione. La “FIA” ha appena pubblicato il programma del prossimo anno, nel quale non figura lo storico circuito italiano. Una notizia che era nell’aria, ma nessuna pensava che le voci potessero concretizzarsi. Tantissimi messaggi di sdegno e di protesta, anche da parte di molti tifosi stranieri.

Formula 1, il Gran Premio di Imola escluso dalla prossima stagione

Nelle bozze del calendario uscite nei giorni scorsi era “scomparso” il Gran Premio del Vietnam, che quindi era il principale candidato all’esclusione. Imola, così come il Portogallo, sembravano essere destinati a essere integrati, proprio perché il Vietnam sembrava senza speranze. E invece, pur confermando l’esclusione del paese orientale, il calendario ufficiale della FIA ha “fatto fuori” l’Italia e Imola dalla prossima stagione di Formula 1. La Penisola resta comunque rappresentata dal GP di Monza, regolarmente in programma.

Quindi la #Formula1, che fa tutti i messaggi sociali molto carini, correrà in paesi dove i #diritti sono un’utopia…. Inoltre quest’anno ci sono state delle gare della madonna a #Portimao, #Imola e #Mugello ma evidentemente non gliene frega un cazzo. #F1 #evviva https://t.co/t5vNRsnT6D — Thomas Falusi (@falusi_thomas) November 10, 2020

I’m so upset we can’t visit the Imola cat next year pic.twitter.com/hquMh1EkeE — Avni🏎💨 (@Avni_A_Y29) November 10, 2020