Formula 1, Alfa Romeo conferma Kimi e Giovinazzi. Mick verso la Haas

L’Alfa Romeo ha annunciato che Raikkonen e Giovinazzi saranno ancora i piloti della scuderia nel 2021. Mick Schumacher verso la Haas

L’Alfa Romeo ha deciso: Raikkonen e Giovinazzi saranno ancora i piloti della scuderia nel mondiale di Formula 1 2021.

Il rinnovo di entrambi i driver è stato annunciato poco fa su Twitter direttamente dal canale ufficiale del team.

🚨 OFFICIAL : Delighted to announce you that Antonio Giovinazzi and Kimi Raikkonen will be the line-up for 2021 season ! pic.twitter.com/RFR0qUp5n4 — Alfa Romeo F1 Team (@AlfaRomeoF1Fan) October 30, 2020

La notizia ha reso molto felici i fan di Kimi, visto che Ice Man a 41 anni sembrava vicino al ritiro. Invece resterà ancora a far parte del circus.

“Sono molto felice di restare qui. L’Alfa Romeo per me è come una famiglia“, ha commentato il finlandese.

Giovinazzi confermato in Alfa Romeo. I fans: “Mick Schumacher penalizzato”

Meno contenti invece i supporters per la conferma di Antonio Giovinazzi. Non tanto per il pilota in se, ma perchè questa scelta chiude le porte a Mick Schumacher.

Molto probabilmente il figlio di Michael correrà con la Haas il prossimo anno, visto che la scuderia ha già ufficializzato l’addio di Grosjean e Magnussen.

Ma secondo molti tifosi di Formula 1 sarebbe stato più appropriato far crescere Mick al fianco di un pilota esperto come Raikkonen, e mandare invece Giovinazzi in Haas.

comunque seriamente aldilà di giovinazzi, mick lo preferivo 100 volte in alfa insieme a kimi che in haas con mazepin — chiara 🦑 (@formulagiaestro) October 30, 2020

Allo stesso tempo non avrei messo in difficoltà un esordiente, mandandolo in un team come la Haas con un compagno che e discutibile. Avrei fatto uno swap giovinazzi in Haas e Mick in Alfa con Kimi. Però appunto io sono io. — lucia (@lightsovt) October 30, 2020