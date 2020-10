Haas, lasciano Grosjean e Magnussen. Ipotesi Schumacher

La Haas ha annunciato che Grosjean e Magnussen non saranno confermati nel 2021. Tutte le ipotesi per i nuovi piloti della scuderia

La Haas è pronta ad aprire un nuovo capitolo sul fronte piloti. La scuderia di Formula Uno ha appena annunciato che a fine anno sia Grosjean che Magnussen lasceranno la squadra.

Kevin Magnussen and Romain Grosjean will part ways with Haas F1 Team at the conclusion of the 2020 FIA Formula 1 World Championship.https://t.co/4sQOzsnTzW

