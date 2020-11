Saviano attacca il centrodestra, la Meloni si difende sui social

Roberto Saviano attacca la Meloni e Salvini sulla gestione della pandemia. La leader di Fdi ribatte su twitter

E’ di nuovo scontro tra Roberto Saviano ed il centrodestra. Lo scrittore napoletano, ospite a LA7, ha criticato duramente il comportamento dei vertici di Fratelli d’Italia e Lega.

“Se avessero avuto prudenza, oggi avrebbero in mano il Paese. In realtà, sono stati i maggiori responsabili di quello che sta accadendo“, ha detto il giornalista alla trasmissione “Di Martedì”.

Il riferimento è alla scorsa estate, quando Salvini e la Meloni secondo lui avrebbero avuto atteggiamenti irresponsabili, paragonabili a quelli del movimento “no mask”.

Se invece di usare slogan, avessero invitato a maggiore prudenza e a mantenere aperte le attività rispettando le norme, oggi avrebbero avuto maggior seguito e probabilmente sarebbero stati in grado di “rovesciare” il Governo attuale.

Non è tardata ad arrivare la risposta della Meloni, che in un tweet ha controbattuto: “Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza il 31 gennaio, ha avuto pieni poteri, ma se la pandemia galoppa è colpa nostra. Ecco il livello della sinistra che ci ritroviamo”.

Ovviamente sui social il dibattito è aperto. C’è chi è d’accordo con le parole dello scrittore, che stavolta avrebbe mosso una critica costruttiva al centrodestra, e chi invece si schiera apertamente con la Meloni.

Non sempre sono d’accordo con Saviano ma questa volta ha detto il giusto. Chi è andato per le piazze senza mascherina negando la pandemia, io!!?

Giorgina, non so se sei tu, o il tuo staff, ma Saviano parla del fatto che è colpa vostra se non siete all'80%, perché avreste potuto esserlo, se vi foste giocati meglio le vostra carte, da inizio pandemia. Non sta parlando di emergenza sanitaria, ma di voti. 🙄

— allucinAzioni (@visionaria_io) November 12, 2020