Programmi Tv oggi 14 novembre: intrattenimento, film e sport

Tutti i programmi tv di oggi 14 novembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

La sera è sempre il momento in cui la maggior parte di noi si rilassa e, soprattutto in questi giorni di pandemia in cui è difficile uscire, non c’è niente di meglio che accomodarsi sul divano ed accendere la tv.

Come sempre vi proponiamo una breve lista delle principali trasmissioni televisive in onda questa sera tra intrattenimento, sport e cinema.

Programmi tv 7 novembre: intrattenimento e reality

Per quanto riguarda l’intrattenimento, il sabato sera c’è l’appuntamento imperdibile con due degli show più amati dagli italiani.

Su Rai1 alle 20.35 ci sarà la puntata settimanale di “Ballando con le stelle”, la trasmissione in cui i vip si cimentano in esibizioni di ballo arrivata ormai alla quindicesima edizione.

Risponde Canale 5 con “Tu si que vales”, lo show condotto da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari in cui i concorrenti dovranno convincere la giuria in soli due minuti di tempo.

Film in tv stasera: azione e film romantici

Per chi ha intenzione invece di godersi un bel film, stasera ci saranno tante pellicole di azione e anche alcune commedie romantiche. Per non dimenticarne nessuno, vi elenchiamo qui tutti i film in prima serata:

Rai4 21:19 We Die Young

Rai Movie 21:10 In Her Shoes – Se fossi lei

Italia1 21:20 Biancaneve e il cacciatore

Rete4 21:22 The Bourne Supremacy

Iris 21:00 Return to sender – Restituire al mittente

Italia2 21:10 Il killer della metropolitana

La7 21:15 Indovina chi viene a cena

TV8 21:35 Il collezionista di ossa

Paramount 21:10 Il dono dell’imprevedibile

Spike 21:30 L’alba della libertà

Cine34 21:01 I Crudeli

Programmi tv oggi: lo sport

Fermi i campionati per la pausa Nazionali. In attesa del match dell’Italia, stasera su 20Mediaset verrà trasmessa la partita tra Portogallo e Francia, sempre valida per la Nations League.

Se siete invece amanti della pallavolo, su RaiSport ci sarà la sfida di Serie A1 Femminile fra Novara e Conegliano.