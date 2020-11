Previsioni meteo 16 novembre: piogge e maltempo diffuso

Le previsioni meteo di lunedì 16 novembre annunciano maltempo diffuso e piogge, generalmente in tutta Italia

L’autunno comincia a farsi sentire: in parte è accaduto già nella giornata di domenica, ma è lunedì 16 novembre che si scatenerà il maltempo in quasi tutto il Paese. Le previsioni meteo, infatti, non sono buone. Si tratterà di una giornata sicuramente piovosa, e non mancheranno nemmeno le nebbie. Segnalate anche possibili precipitazioni nevose in Trentino-Alto Adige.

Previsioni meteo lunedì 16 novembre: pioggia in tutta Italia

Attenzione, però, perché ci saranno anche schiarite, in particolare in Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte e parte della Lombarida: nel pomeriggio di lunedì sono segnalate ampie schiarite. Ma si tratterà di episodi locali e temporanei, perché nel resto d’Italia, pioverà durante tutto il corso della giornata. Al Centro, nuvole sin dal mattino, ma poi ci sarà un rapido peggioramento delle condizioni, con piogge e temporali soprattutto nel pomeriggio. Maltempo anche al Sud: tracce di sole al mattino, che tenderanno rapidamente a sparire per fare spazio a piogge e temporali sparsi. Pioggia che colpirà anche l’estremo Meridione le isole.

