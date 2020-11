Chi è questa bionda? Oggi è un mito sexy tra stadi, tv e social

Chi è la showgirl bionda che oggi spopola tra social e televisione, non solo in Italia, ma da ragazza era quasi irriconoscibile?

Non è proprio come la favola dell’anatroccolo diventato cigno, ma ci sono alcune bellezze che con il tempo si trasformano, in maniera anche sorprendente. Come questa ragazza bionda, che non è nata in Italia ma nel nostro Paese ha fatto fortuna come altre connazionali.

Oggi i suoi capelli sono di un biondo molto più intenso, vaporosi e lucenti. Ma soprattutto è diverso il sorriso, quello che sfoggia in tv dove è spesso ospite e sui social, dove spopola. In queste immagini sembra chiara la trasformazione, forse merito anche dei consiogli di un buon denrtista che ha riportato la sua bocca alla bellezza originaria.

Immagini in aperto contrasto con quello che è diventata oggi, un’icona sexy ma anche molto apprezzata per la sua intelligenza e il modo in cui riesce a tenere testa a molti. Non si muove in un mondo facile, perennemente sotto la luce dei riflettori e nel mirino dei paparazzi. Eppure non ha perso la spontaneità di un tempo anche se l’ha modificata con sapienza per arrivare nelle case di tutti gli italiani e non solo

Chi è la wag amatissima da milioni di follower: oggi vive tra Parigi e Milano

E allora, dopo tutti questi indizi avete capito di chi stiamo parlando? Certo, è la donna da 7,1 milioni di follower su Instagram, una delle wags piùammirate e indiviate del calciol internazionale. Parliamo di Wanda Nara, da qualche anno signora Icardi.

Argentina di Buenos Aires, classe ’86, Wanda ha cominciato a farsi conoscere in patria con il talent ‘Patinando por un sueño’ nel 2007. Ma l’anno successivo era già sposata con un calciatore, Maxi Lopez, arrivato poi in Italia per giocare con le maglie di diversi club tra cui Milan, Torino e Catania.

Con Maxi, Wanda ha avuto 3 figli maschi: Valentino Gastòn, nato nel 2009; Constantino, nel 2010, e Benedicto nato nel febbraio 2012. Un anno dopo, quando lei lo ha lasciato accusandolo di continui tradimenti, i figli sono rimasti a vivere con la madre.

Una separazione lunghissima, dolorosa, fatta di accuse reciproche. Lei pderò ha trovati modo di consolarsi tra le braccia di Mauro Icardi, anche lui argentino esploso calcisticamente in Italia, prima alla Sampdoria e poi all’Inter. Si sono sposati nel maggio del 2014 e dal matrimonio sono anche nate le figlie Francesca e Isabella.

Mamma impegnatissima, Wanda, perché come ha rivelato più volte in casa preferisce fare tutto da sola senza ‘tate’, Ma questo nulla toglie alla sua voglia di apparire sempre bella e impeccabile. A ‘Le Iene’ aveva confessato di avere fatto da giovane due foto di nudo totale quando era all’inizio della carriera. Ma ha anche ammesso che “il fondoschiena

è quello che funziona di più sui social”. E così su Wanda Nara su Instagram spopola.

Nel 2020 ha accettato il ruolo di opinionista nel quarto Grande Fratello Vip perché come aveva spiegato al settimanale ‘Grazia’, “vorrei farmi conoscere soprattutto dalle donne. Purtroppo sono vista da tutti come la moglie e la manager del calciatore”.

In effetti è così, ma nel mondo di Wanda c’è molto altro. Ma poi ci sono anche le immagini: tipo quelle di Wanda Nara in top pronta ad allenarsi che sono sempre un must.

Di una cosa però è certa, che il suo amore per Mauro è per tutta la vita. Anche quando erano uscite voci su una presunta crisi coniugale, lei le ha cancellate con un sorriso e molta determinazione: “Non sto con Mauro per null’altro se non per amore- ha confessato alla versione argentina di ‘Gente’ – e lo stesso vale per lui. Io ho fiducia in lui e lui in me”.