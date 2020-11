Boris Johnson in autoisolamento, conferma da Downing Street

Il primo ministro inglese, Boris Johnson è in autoisolamento per essere stato a contatto con un individuo che poche ore dopo è risultato positivo al test covid. La conferma da Downing Street

La notizia è di pochi minuti fa ed è stata confermata ora da Downing Street. Il Primo Ministro inglese Boris Johnson è in autoisolamento. La precauzione è stata resa necessaria per un caso di positività riscontrato da un individuo che è stato a contatto con Boris Johnson.

Il portavoce del Primo Ministro, che ha ufficializzato la notizia dell’autoisolamento, ha aggiunto che le condizioni di Boris Johnson non desterebbero preoccupazione, non avrebbe manifestato alcun sintomo e continuerà la sua attività politica da casa come aveva già programmato. Massima attenzione per le condizioni di Boris Johnson che già nella ‘prima ondata’ di pandemia è stato ricoverato proprio per aver contratto il covid.

(in aggiornamento)