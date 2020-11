Leggiamo insieme le previsioni dell’oroscopo di oggi 16 Novembre per affrontare al meglio questo lunedì. Cos’hanno in serbo le stelle per noi?

Iniziare una nuova settimana, soprattutto di questi tempi, può essere veramente molto difficile.

Scopriamo che cosa prevedono le stelle per ogni segno zodiacale e quali sono gli accorgimenti che dovremmo prendere.

Ecco le previsioni dell’oroscopo di oggi per ogni segno.

Oroscopo di oggi 16 Novembre: previsioni segno per segno

La classifica dell’oroscopo di lunedì 16 Novembre mette all’ultimo posto Capricorno, Scorpione, Acquario, e Gemelli. Il loro inizio di settimana, infatti, non sarà dei migliori.

Ore tranquille, invece, quelle per i nati sotto il segno dei Bilancia, Toro, Ariete e Leone: questo lunedì sarà privo di scosse e di avvenimenti fortunati.

Giornata splendida, invece per Cancro, Vergine, Sagittario e Pesci: una settimana che inizia così non può far altro che migliorare!

Leggiamo come andrà la giornata di ognuno, con le previsioni accurate dell’oroscopo segno per segno.

Oroscopo oggi Ariete

La giornata dell’Ariete non sarà piena di avvenimenti ma per fortuna sarà comunque positiva. Prendete questo lunedì come un momento per riprendere in mano le redini della vostra vita: oggi, infatti, potreste ricevere notizie che riguardano il vostro futuro.

Iniziate a riflettere su quale sia la scelta migliore: non fatevi influenzare dal partner o dall’amore.

Amore: 6

6 Lavoro: 8

8 Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Giornata poco emozionante per il Toro. Un leggero nervosismo potrebbe rovinare le ore del pomeriggio: purtroppo sarà legato a questioni imprescindibili lavorative.

Il segreto per migliorare il vostro umore è di iniziare ad organizzarsi e programmare: cercate di prevedere le vostre prossime mosse!

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

La situazione sentimentale dei nati sotto il segno dei Gemelli prende una piega decisamente negativa: chi è in coppia deve fare estrema attenzione alle parole che userà mentre i single si sentono soli e spaesati.

Purtroppo, oggi, sarà una giornata poco luminosa: meglio concentrarvi sul lavoro che rischia di aumentare e sommergervi.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Cancro

Giornata positiva per tutti gli amici nati sotto il segno del Cancro. Sarete generalmente felici e positivi come non vi capitava da molto tempo.

I risultati migliori li otterrete sul versante lavorativo: se avete fatto richieste per un avanzamento di carriera o per un altro posto potreste avere risultati positivi.

Amore: 8

8 Lavoro: 10

10 Salute: 9

Oroscopo oggi Leone

Giornata tranquilla per il Leone che ha bisogno di recuperare dopo alcuni giorni di stress e tensioni.

In famiglia e con il partner la situazione sembra essersi calmata e quindi, se ci sono ancora questioni da chiarire, potreste provare ad affrontarle con calma.

Sul lavoro è necessario, invece, che vi facciate sentire: evitate di perdere le staffe, però. Con un po’ di pazienza potreste raggiungere grandi risultati.

Amore: 7

7 Lavoro: 7

7 Salute: 8

Oroscopo oggi Vergine

Se ti sei impegnato particolarmente sul fronte del lavoro, caro Vergine, oggi potrai finalmente raccogliere i frutti della tua fatica.

La giornata di lunedì in ogni caso sarà comunque positiva e felice: ti senti leggero, forse ti sei appena liberato da un legame o da una situazione che ti pesava.

In amore le stelle indicano che tutto funziona a meraviglia.

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Oroscopo oggi Bilancia

La giornata della Bilancia non sarà di certo brillante: problemi sul lavoro renderanno la giornata decisamente dura e poco felice.

Forse qualcuno vi dirà qualcosa che non vi piace o vi troverete nella posizione di sentirvi offesi ed arrabbiati: se non state attenti porterete questa sensazione con voi per tutto il giorno.

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

Questo lunedì inizia male per tutti i nati sotto il segno dello Scorpione. Le preoccupazioni lavorative si accumulano ed il carico di lavoro aumenta: niente di impossibile o che non possiate affrontare ma il peso delle responsabilità si farà sentire.

Le ripercussioni maggiori le sentirete a casa, soprattutto sul fronte sentimentale: fate attenzione.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Gli amici del Sagittario vivranno una giornata piuttosto piena dal punto di vista dell’amore: la situazione è positiva ma non priva di complicazioni. Dovrete parlare e prendere molte decisioni insieme al partner: non tiratevi indietro quando si tratta di parlare.

Sul lavoro tutto procede bene ma forse siete insoddisfatti: cercate di capire cosa non va, oggi è il giorno giusto per farvi qualche domanda.

Amore: 9

9 Lavoro: 8

8 Salute: 8

Oroscopo oggi Capricorno

Il lunedì del Capricorno, purtroppo, è all’insegna della burocrazia e dei rallentamenti dovuti a moduli su moduli.

Il consiglio delle stelle è quello di non perdere la pazienza ma, lo sappiamo, per te è molto difficile; corri il rischio di esasperare chi ti sta vicino.

Dai colleghi al partner, oggi, aspettati molte critiche.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo oggi Acquario

La direzione che avete preso, cari amici dell’Acquario, purtroppo è a senso unico: non potete tornare indietro.

Questo non vuol dire che dovrete per forza e sempre sentirvi amareggiati ed abbattuti come in questo lunedì di Novembre: stringete i denti e tenete duro.

La situazione migliorerà a breve.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo oggi Pesci

Venere in opposizione renderà difficile i rapporti sentimentali e familiari dei Pesci; nonostante questo, per fortuna, la giornata non sarà da buttare, anzi!

Sul lavoro tutto procede bene, soprattutto quando non vi fate sommergere dai problemi personali.

Se nei giorni scorsi avete sofferto un po’ dal punto di vista fisico oggi invece vi sentite bene: una passeggiata aiuta sicuramente a schiarirsi la mente.

Amore: 6

6 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Come al solito, per non trovarvi impreparati durante la giornata date un'occhiata anche alle nostre previsioni meteo per oggi, lunedì 16 Novembre.

