Sale grosso nelle scarpe, il risultato vi sorprenderà

Sale grosso nelle scarpe, può sembrare una stranezza e invece è uno dei rimedi più naturali al mondo. Scoprite a che cosa serve

Sale grosso, una ricchezza italiana. Sono ancora molte infatti le saline attive nel nostro Paese e i loro prodotti arrivano nelle case di tutti. Ma non tutti conoscono esattamente a cosa può servire il sale grosso. Se vi dicessimo, ad esempio, di metterlo nelle scarpe pensereste che siamo pazzi. E invece c’è un motivo molto preciso e forse da oggi si aprirà un mondo nuovo.

L’uso del sale grosso per cucinare la pasta, per dare sapore alle grigliate, per cuocere alcuni tipo di pesce al forno, è ampiamente conosciuto e sperimentato. Meno invece il potere che il sale grosso ha su alcuni indumenti di utilizzo comune a cominciare dalle scarpe.

Un rimedio delle nostre nonne, un vero deodorante naturale. Se infatti provate a mettere alcuni chicchi di sale grosso all’interno delle scarpe e lo lasciate agire per 12, ma meglio 24 ore, otterrete un risultato sorprendente. Infatti è in grado di assorbire tutti i cattivi odori che arrivano dalle suole. Non c’è quindi bisogno di solette o di deodoranti artificiali quuindo ne abbiamo uno comodamente a portata.

Sale grosso in casa, tutti gli altri utilizzi pratici che non sono legati alla cucina

Il sale grosso però può essere utilizzato in tanti modi poco conosciuti. Ad esempio per combattere l’umidità: messo negli armadi o negli angoli nascosti della casa, sarà in grado di eliminare l’umidità in eccesso.

Per dare vita a un deumidificatore self service? Versate in un contenitore circa 200 grammi di sale grosso e piazzate il barattolo in un angolo della casa o sopra un mobile. Se poi aggiungete un cucchiaio di bicarbonato avrete sotto mano un efficacissimo assorbiodori assolutamente naturale.

Allo stesso modo può essere utilizzato anche contro il calcare e per ridare nuova vita agli oggetti in rame, ottone e argento anneriti dal tempo. Basta mescolare il sale con farina e aceto, poi strofinare e risciacquare con acqua tiepida. Infine asciugate per avere un bell’effetto lucido.

Con lo stesso principio utilizzatelo con pentole che hanno il fondo bruciato o annerito. In questo caso fate un mix di sale grosso, aceto, succo di limone e farina. Poi pulite tutto con il composto ottenuto e va bene anche sulla piastra del ferro da stiro.