Programmi Tv oggi 19 novembre: intrattenimento, film e sport

Tutti i programmi tv di oggi 19 novembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

La sera è sempre il momento in cui la maggior parte di noi si rilassa e, soprattutto in questi giorni di pandemia in cui è difficile uscire, non c’è niente di meglio che accomodarsi sul divano ed accendere la tv.

Come sempre vi proponiamo una breve lista delle principali trasmissioni televisive in onda questa sera tra intrattenimento, sport e cinema.

Programmi tv 19 novembre: intrattenimento e reality

Per quel che riguarda l’intrattenimento, stasera la fanno da padroni due dei reality più amati dagli italiani: X Factor ed il Grande Fratello Vip.

Il talent musicale sarà in onda a partire dalle 21.15 su Sky Uno, con Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika che giudicheranno le nuove voci italiane.

Sempre alle 21.15, su Mediaset Extra, Alfonso Signorini condurrà un’altra puntata live dalla casa del GF VIP.

Per chi vuole mischiare attualità e risate, alle 21.18 su Italia Uno ci sarà “Le Iene Show“.

A chi invece interessa l’approfondimento politico, appuntamento su Rete4 con “Dritto e rovescio” e su La7 con “Piazzapulita”.

Film in tv stasera: continua la saga di Harry Potter

Per chi invece vuole godersi un bel film, segnaliamo che questa sera continua su Canale 5 la saga di Harry Potter con il secondo episodio della serie “La camera dei segreti”.

Escludendo il celebre mago, stasera ci saranno delle pellicole davvero di grande successo.

Alle 21:00 su Iris “La vita è bella”, di Roberto Benigni, che come ricordate in quell’occasione vinse l’oscar.

Alle 21:35 su Tv8 “Spiderman Homecoming”, con Tom Holland nei panni del celebre Uomo Ragno.

Se invece preferite una bella commedia, continua il ciclo di film dedicati a Carlo Verdone. Su Cine34 sarà trasmesso “Viaggi di Nozze”

Programmi tv oggi: lo sport

Per gli amanti del Futsal, appuntamento stasera su Rai Sport che trasmetterà il campionato italiano di Calcio a 5.

In particolare in diretta ci sarà la sfida tra Cybertel Aniene e Lido di Ostia.

Su Eurosport consueto appuntamento con il campionato di biliardo.