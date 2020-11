Chi è Barbara Bouchet? Scopriamo tutti i dettagli sulla vita privata della famosa attrice che è anche la mamma di uno chef della TV!

Scopriamo insieme chi è Barbara Bouchet.

Oltre ad essere una famosa attrice, infatti, la showgirl di origini tedesche ha anche lanciato una serie di videocassette di aerobica ed aperto una palestra a Roma.

Eliminata definitivamente nella semi-finale di quest’anno del famoso programma Ballando con le Stelle, Barbara è però anche la mamma di un cuoco piuttosto famoso.

Avete indovinato di chi?

Barbara Bouchet: chi è suo figlio e la vita privata

L’attrice tedesca ha dato i natali ad uno degli chef più famosi della tv: Alessandro Borghese!

Barbara Bouchet (nata Bärbel Gutscher) è stata sposata con l’imprenditore napoletano Luigi Borghese, dal quale ha avuto due figli.

Uno di loro, Alessandro Borghese, è diventato uno degli chef più conosciuti ed apprezzati d’Italia!

Secondo quanto riporta Donnaglamour.it, Barbara avrebbe dichiarato in un’intervista: “Ho chiesto ad Alessandro che cosa gli piacesse fare e lui ha sempre risposto ‘boh’ e per questo l’ho mandato via di casa. In Germania e negli Stati Uniti non esiste che un figlio non sappia che cosa fare e per questo l’ho mandato via di casa. Alla fine, però, è andata bene…molto bene.”

Nata nel 1943 a Reichenberg (oggi in Repubblica Ceca ma al tempo parte di una regione annessa alla Germania) Barbara ha vissuto anni piuttosto difficili.

Espulsi dal territorio cecoslovacco, in quanto cittadini tedeschi, la famiglia Gutscher riuscì ad ottenere un visto per gli Stati Uniti, dove Barbara è cresciuta.

La sua carriera è subito decollata.

Prima come ballerina, con una crew di giovani ragazzi, spopolando negli show e nelle tv americane e poi come attrice.

Da San Francisco (dove si trovava), raggiunse Hollywood dove ha, successivamente, lavorato per quasi un decennio come attrice di cinema e tv.

Nel 1967 è apparsa anche in Star Trek!

Ritornata in Europa e stabilitasi in Italia è diventata immediatamente una delle attrici più famose ed apprezzate nel nostro paese.

La sua avvenenza l’ha resa la protagonista femminile di moltissime “commedie sexy all’italiana” così come in numerosi gialli e thriller.

Il suo impegno nel mondo del cinema e della tv non si è mai fermato: nel 2015 era impegnata nelle riprese di un film tedesco (Das Wetter in geschlossenen Räumen).

Nel 2020 ha partecipato all’edizione numero 15 di Ballando con le Stelle, totalizzando un punteggio di 43 punti: decisamente molto alto!

Purtroppo, però, non le è bastato per vincere ed è stata eliminata proprio in semi-finale.

Non c’è che dire, però, una vera forza della natura!

Barbara Bouchet, oggi: la scheda personale con tutti i dati

Nome: Barbara Bouchet

Età: 77 anni

Data di nascita: 15 Agosto 1943

Luogo di nascita: Reichenberg (comune tedesco)

Segno zodiacale: Leone

Professione: attrice e showgirl

Altezza: 1,66

Account social: Instagram ufficiale di Barbara Bouchet

