La zucca è troppo dura da tagliare e non sai come fare? Niente paura. Segui questi trucchi e risolverai il problema in un baleno.

La zucca troppo dura è uno dei quei problemi in cui tutti ci siamo imbattuti. Quest’ortaggio è uno degli ingredienti principali della cucina nostrana durante periodo invernale e non è difficile capirne il motivo, visto che invade le cucine di tutti noi con il suo confortevole e fragrante aroma ed è in grado di dare quel senso di calore e di famiglia che tanto piace in questi giorni.

Spesso però prepararla non è così facile come gustarla. La sua buccia, nella maggior parte dei casi, si rivela essere davvero troppo difficile da levare via ed è anche pericoloso se non si dispongono degli strumenti giusti, che ci permettono di completare il lavoro senza farci del male. Per questo motivo abbiamo scelto di illustrarti alcuni semplici trucchi per pulire la zucca troppo dura. In modo tale da poterla preparare nel minore tempo possibile, e senza ulteriori complicazioni, per tutti i tuoi gustosi manicaretti. Basti pensare che la zucca è uno degli alimenti più versatili al mondo. E’ perfetta come condimento per la pasta, come ingrediente principale per una zuppa calda. Come un contorno gustoso o per preparare un’ottima torta.

Puoi utilizzarla in tantissimi modi diversi, un po’ come le melanzane, e se seguirai questi trucchi, prepararla sarà un gioco da ragazzi.

Zucca dura da tagliare: come pulirla velocemente senza impazzire

Seguendo questi facili trucchi, tagliare la zucca dura non sarà più un problema. Innanzitutto procurati il coltello giusto. Quello classico da cucina, che adoperi per tagliare un formaggio o una fetta di carne durante il pranzo e la cena, non va assolutamente bene. E’ troppo delicato e morbido per riuscire a scalfire la buccia dura di questo ortaggio. Ciò che ti occorre per tagliare la buccia della zucca, è un coltello di buona qualità.

Il primo metodo che ti consigliamo, qualora la buccia non dovesse risultare particolarmente dura, è quella di tagliarla in grosse fette e soltanto dopo aver completato questo passaggio ti consigliamo di levarne la buccia per poi continuare in base alla ricetta che hai intenzione di preparare.

Il secondo trucco per tagliare la zucca dura è quello di munirti, oltre che di un ottimo coltello e soprattutto adatto per questo tipo di operazione, di un martello. Sì, hai letto bene: un martello. Dopo che avrei inciso ed infilato il coltello nella zucca, spingilo con il martello proprio come se fosse un chiodo al muro. Ovviamente, qualora sceglierai di fare questo passaggio, assicurati di avere un ottimo coltello, altrimenti combinerai un disastro.

Altro metodo, che ti consigliamo di utilizzare qualora la zucca non dovesse servirti per grigliarla o farla al forno, è quello di far cuocere la zucca nel forno o nel microonde prima di tagliarla. In questo modo, proprio come il trucco per le patate perfette, sarà molto più facile staccare la buccia dalla polpa e potrai utilizzare il tutto per la ricetta che hai intenzione di preparare.

Ovviamente ti consigliamo di utilizzare il metodo che più si avvicina agli strumenti che hai in casa o alla ricetta che andrai a preparare, oltre a questo però è importante anche un altro elemento. Quale? Quello di non buttare via la buccia o i semi. Sì, perché della zucca non si butta via nulla.

La buccia può essere tranquillamente fritta o cotta al forno, diventando una croccante chips, ma c’è chi ad esempio preferisce cuocerla insieme alla zucca senza staccarla dalla polpa, ma questo va molto in base al gusto personale. Se preferisci quel tocco croccante in più, ti consigliamo di lasciarla ma dipende molto anche dalla ricetta che andrai a preparare. Per quanto i riguarda i semi della zucca, invece, puliscili dai filamenti e dopo averli fatti riposare una notte, cuocili in forno a 150 gradi per 45 minuti ed avrai preparato lo snack perfetto.

Come tagliare la zucca troppo dura con questi piccoli e semplici passaggi sarà un gioco da ragazzi, garantito. Ora hai a tua disposizione tutti i metodi di per prepararla al meglio.