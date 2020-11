Previsioni meteo 19 novembre: una tregua, poi il peggioramento

Le previsioni meteo per giovedì 19 novembre annunciano una giornata di sole in quasi tutta Italia: ma si tratta solo di un periodo temporaneo, perché da venerdì sono in arrivo nuove piogge

La giornata di giovedì 19 novembre sarà caratterizzata da tempo buono in quasi tutta Italia. Non mancherà qualche nuvola, ma le condizioni generale saranno positive. L’alta pressione, infatti, resisterà anche nella giornata di domani, rendendo questo giovedì piacevole dal punto di vista meteo. Qualche pioggia residua potrebbe cadere solo sulla Sicilia. Non mancherà un po’ di fastidiosa nebbia, che potranno farsi vedere soprattutto a inizio giornata nelle zone pianeggianti. Tuttavia, si tratterà di un miglioramento del tempo solo momentaneo: venerdì, purtroppo, si annuncia un brusco cambiamento: altra perturbazione, la quarta del mese, che interesserà soprattutto il Centro-Sud. Piogge e venti, anche forti.

Previsioni meteo 19 novembre: temperature stazionarie o in lieve calo

Arriverà anche una massa d’aria più fredda che produrrà qualche scombussolamento anche nei mari. Situazione che proseguirà anche durante il fine settimana, che si concentreranno ancora sulle zone meridionali del Paese. Nel resto d’Italia si vedrà molto più sole. Per quel che riguarda domani, sole e poche nuvole sulle Alpi, ma anche nell’estremo meridione e nelle isole maggiori. Qualche debole pioggia è prevista in Sicilia, ma solo nelle zone interne. Nel resto del Paese cielo sereno o poco nuvoloso. Occhio alle nebbie in Pianura Padana, dove potrebbero essere dense e insistere per quasi tutta la giornata. Le temperature massime sono stazionarie o in lieve calo: così come le minime. Venti deboli.

