Programmi Tv oggi 18 novembre: intrattenimento, film e sport

Tutti i programmi tv di oggi 18 novembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

La sera è sempre il momento in cui la maggior parte di noi si rilassa e, soprattutto in questi giorni di pandemia in cui è difficile uscire, non c’è niente di meglio che accomodarsi sul divano ed accendere la tv.

Come sempre vi proponiamo una breve lista delle principali trasmissioni televisive in onda questa sera tra intrattenimento, sport e cinema.

Programmi tv 18 novembre: intrattenimento e reality

Per quanto riguarda l’intrattenimento stasera è in programma su Rai3 “Chi l’ha visto?”, la storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti.

Su Canale5 invece, alle 21:20, ci sarà “All Together Now”. Si tratta di uno show musicale dove gli aspiranti cantanti dovranno mettersi in mostra davanti a 100 giurati. I giudici che apprezzeranno l’esibizione si alzeranno e cominceranno a cantare insieme ai partecipanti.

Su LA7 alle 21:15 c’è spazio per i documentari con “Atlantide”.

Film in tv stasera: la lista completa

Per chi ha intenzione invece di godersi un bel film, stasera c’è un ampia scelta che va dal thriller all’azione per finire con la commedia.

Vi lasciamo la programmazione completa delle pellicole in onda stasera sui canali in chiaro.

Rai 2 21:20 Resta con me

Rai 4 21:19 Criminal

Rai Movie 21:10 Beata ignoranza

Italia 1 21:20 Sherlock Holmes – Gioco di ombre

Iris 21:00 Mediterraneo

La 5 21:10 Un principe per Natale

Cielo 21:20 Storm Cell – Pericolo dal cielo

Spike 21:30 Beautiful Creatures – La sedicesima luna

Canale 20 Mediaset 21:04 Sucker Punch

Cine 34 21:00 Acqua e sapone

Programmi tv oggi: lo sport

Stasera ci sarà la partita decisiva dell’Italia per accedere alla fase finale di Nations League. Basterà infatti battere la Bosnia ultima nel nostro girone per qualificarci come primi. Il match sarà trasmesso su Rai1

C’è invece spazio per i ricordi su Raisport. La rubrica Memory ci fa rivivere insieme i momenti più importanti di tutti gli sport.

Se tra di voi c’è qualche appassionato di biliardo, ecco allora che dovrete sintonizzarvi su Eurosport: alle 20 in diretta da Belfast il Northern Ireland Open.