Sei in cerca della vera ricetta della carbonara? Segui tutti questi passaggi e la realizzerai, con l’ingrediente segreto, in modo perfetto.

La carbonara, grazie al suo odore inteso e al gusto inconfondibile, è diventato uno dei piatti preferiti di grandi e piccini, in quanto riesce a mettere d’accordo proprio tutti. Ciò che invece li divide è la corretta preparazione. Quante volte, infatti, ti è capitato di ascoltare, o di far parte, di accese discussioni su come prepararla nella maniera perfetta e soprattutto nel mondo tradizionale (guai a mettere la panna).

Per questo motivo abbiamo pensato di scovare per te la vera ricetta della carbonara. In modo tale da poterla preparare senza problemi, grazie anche ad un piccolo ingrediente segreto che ti agevolerà durante l’intera preparazione della ricetta. Curioso di scoprire come prepararla nel modo corretto e senza alcun intoppo?

Tutti i trucchi per una carbonara perfetta – VIDEO

Prima di sapere come preparare la carbonara perfetta è giusto concentrarsi su quali ingredienti ti occorreranno per prepararla nel modo corretto. Attenzione, nella lista che ti abbiamo preparato manca l’ingrediente segreto. Quello lo troverai durante il procedimento e all’interno del video, che si trova in fondo all’articolo.

Ingredienti per una sola persona:

100 grammi di pasta;

50 grammi di guanciale;

2 tuorli;

30 grammi di pecorino;

sale e pepe q.b.

Prima di iniziare con la preparazione del piatto, inizia a mettere l’acqua salata sul fuoco per la pasta, in modo tale da accorciare i tempi di preparazione perché sì: il tempo di cottura della pasta è lo stesso dell’intera preparazione. Mi raccomando però, non esagerare con il sale. All’interno del piatto sono presenti ingredienti già belli saporiti di suo e se abbandonerai di sale potresti rovinare l’intero risultato finale e lì altro che piatto perfetto!

Dopo aver preparato l’acqua, inizia a tagliare a listarelle sottili il guanciale, ma prima rimuovi la cotica, ma non buttarla perché la riutilizzerai tra poco. Dopo aver tagliato il guanciale è arrivato il momento di usare l’ingrediente segreto per la carbonara perfetta, che puoi utilizzare anche per le patate croccanti al forno. Qual è? Lo strutto!

Questo non è nient’altro che il grasso del maiale, quindi non andrà ad alterare in alcun modo il piatto, anzi. Utilizzane un cucchiaio, non molto abbandonante, da mettere in padella. Quando quest’ultimo sarà sciolto, diventando completamente trasparente, cuoci le listarelle di guanciale e la cotica. Quest’ultima andrà rimossa dopo la cottura, serve soltanto per insaporire ancora di più il piatto.

Certo, probabilmente ti starai chiedendo per quale motivo usare lo strutto per la carbonara. La risposta è presto servita: questo, a differenza dell’olio, aiuterà a far uscire il grasso naturale contenuto all’interno del guanciale, senza alternarne il sapore, ma sprigionandone ancora di più, garantendoti un risultato da leccarsi i baffi. Dopo aver completato questo passaggio, mentre il guanciale cuoce tranquillo, è il momento di preparare la crema. E’ importante utilizzare soltanto i tuorli, come indicato nella lista degli ingredienti, altrimenti il rischio di fare una frittata è molto alto. Sbatti i tuorli con pecorino e pepe. Non preoccuparti, il risultato sarà abbastanza difficile da lavorare, ma dopo averlo amalgamato per un po’ aggiungi un po’ di acqua di cottura, da eliminare invece in altre ricette, che non solo sterilizzerà le uova ma ti permetterà di rendere il tutto più omogeneo.

Una volta che la pasta sarà cotta, versala nella padella contenente il guanciale e gira il tutto. Dopo aver completato questo passaggio, spegni i fornelli e soltanto dopo potrai aggiungere la crema di uova alla pasta. Amalgama il tutto aggiungendo un po’ di acqua di cottura et violà: la vera carbonara è servita.

Pochi e semplici passaggi per realizzare la carbonara perfetta a casa tua. Ovviamente, come anticipato, questa è la versione originale del piatto, che sembra essere nato intorno al dopo guerra quando i romani volevano accontentare i palati dei soldati americani servendo loro un piatto che ricordasse le loro tradizioni: uova e pancetta.