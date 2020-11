Leggiamo, come ogni giorno, le previsioni per l’oroscopo di oggi 20 Novembre 2020. Cosa ci aspetta in questo venerdì di fine Novembre?

Quali sono le previsioni delle stelle per la giornata di oggi, venerdì?

Scopriamo come inizierà questo weekend di fine Novembre e cosa ci aspetta sotto tutti gli ambiti della nostra vita.

Ecco la classifica dei segni zodiacali e le previsioni per ogni segno dell’oroscopo di oggi.

Oroscopo di oggi 20 Novembre 2020: previsioni e classifica segno per segno

Cosa hanno in mente le stelle per questo venerdì di Novembre? La classifica dei segni zodiacali per oggi, 20 Novembre 2020, mette agli ultimi posti:

Pesci

Scorpione

Leone

Toro

Invece i nati sotto i prossimi quattro segni zodiacali avranno una giornata tranquilla, senza sbalzi negativi o positivi:

Ariete

Cancro

Vergine

Bilancia

Infine, i segni più amati dalle stelle di oggi saranno:

Sagittario

Acquario

Gemelli

Capricorno

Scopriamo ora nel dettaglio tutte le previsioni accurate dell’oroscopo per la giornata di oggi.

Oroscopo oggi Ariete

Giornata sicuramente positiva rispetto alle ultime. Gli amici nati sotto il segno dell’Ariete, infatti, avranno finalmente un po’ di tregua dalle ansie e dai problemi sentimentali.

Oggi è il giorno giusto per parlare con leggerezza, di argomenti che contano poco e ritrovare un po’ di serenità nel rapporto con il partner e con gli altri.

Sul lavoro avete bisogno di più organizzazione: cercate di programmare le vostre mosse e chiede aiuto ad un professionista quando vi serve!

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo di oggi 20 Novembre Toro

Giornataccia per il Toro: i rapporti sentimentali e sociali sembrano andare veramente verso un periodo negativo. Non abbiate paura di chiedere conferme a chi vi ama di più ma tenete alla larga chi non vuole o non ha tempo per aiutarvi.

Luna e Mercurio sono in contrapposizione, dovrai fare molta attenzione sul lavoro: se puoi, evita di iniziare nuovi progetti proprio oggi.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

Un’ottima giornata si apre per tutti coloro nati sotto il segno dei Gemelli. Sul lavoro dovrete affrontare alcune questioni burocratiche che non possono essere rimandate ma sono in vista anche nuove ed eccitanti prospettive.

Se sei alla ricerca di un nuovo impiego o se ti sei stufato di quello che hai al momento è l’ora di agire! L’amore per ora è in secondo piano ma solo perché non avete occhi che per il vostro futuro.

Amore: 7

7 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Oroscopo oggi Cancro

Giornata tranquilla per il Cancro che inizia, finalmente, a trovare un po’ di sollievo dalle pene d’amore. Proprio oggi, infatti, numerosi nodi verranno al pettine e potrai trovare finalmente un po’ di pace.

Il lavoro procede tranquillamente anche se devi ancora trovare un equilibrio: cerca di capire quali sono le tue priorità.

Amore: 7

7 Lavoro: 7

7 Salute: 6

Oroscopo di oggi 20 Novembre Leone

La Luna è in opposizione nel tuo segno, caro Leone, e questo vuol dire che devi combattere ancora un po’.

Una persona del tuo passato si farà risentire e potrebbe creare scompiglio nella tua situazione sentimentale: cerca di non farti prendere dalla rabbia!

Il lavoro non ti piace, in questo momento ti impedisce di sentirti soddisfatto. Forse è meglio valutare attentamente la tua situazione.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 8

Oroscopo oggi Vergine

In amore gli amici della Vergine si troveranno a scoprire qualcosa di nuovo, un segreto che li metterà in una posizione di vantaggio. Starà a loro decidere quanto e come sfruttare questa notizia! Sul lavoro la situazione è tranquilla, riesci a sbrigare tutto senza grandi problemi.

Il momento delle emozioni forti non è ancora arrivato: oggi pensa soprattutto a te stesso.

Amore: 7

7 Lavoro: 8

8 Salute: 6

Oroscopo oggi Bilancia

Una giornata positiva quella della Bilancia, dopo tanti giorni poco felici! Il lavoro finalmente ti pone di fronte ad una svolta, numerosi progetti stanno per partire e tu potrai decidere autonomamente quale ti piace di più!

In amore, invece, hai ancora bisogno di riprenderti: cerca di capire cosa vuoi fare con il partner. Chi è single deve lasciar andare qualcuno già impegnato.

Amore: 6

6 Lavoro: 8

8 Salute: 7

Oroscopo di oggi 20 Novembre Scorpione

Giornataccia per lo Scorpione: tensioni e problemi sul lavoro continuano a farsi sentire e non puoi fare a meno di portare questi problemi a casa.

A risentirne sono soprattutto il partner ed i familiari: è ora di cercare di separare i sentimenti dalla vita lavorativa.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

La giornata del Sagittario sembra veramente perfetta: in amore sarete i più ricercati dello zodiaco!

Chi è single deve veramente guardarsi intorno: qualcuno nel vostro cerchio di conoscenze sta cercando di farsi notare disperatamente.

Il lavoro oggi procede a gonfie vele: a quanto pare raccoglierete molti frutti del vostro impegno. Quasi non ci speravate più!

Amore: 10

10 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Oroscopo oggi Capricorno

Ottima giornata per il Capricorno che, finalmente, non è più legato a problemi sentimentali. Tutte le piccole discussioni dei giorni scorsi si sono risolte man mano o si risolveranno nella giornata di oggi. Il lavoro procede, avete tanti impegni che richiedono tutta la vostra attenzione ma questo è esattamente quello che volete.

Amore: 8

8 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Oroscopo di oggi 20 Novembre Acquario

Giornata meravigliosa per tutti gli amici dell’Acquario: la Luna è entrata nel segno e dona calma e lucidità a tutti i tuoi progetti.

Ti serve proprio vista la frenesia del momento che stai vivendo! Sull’amore tutto procede benissimo, ricevi notizie positive e rassicuranti.

Il lavoro, invece, prospetta qualche sfida interessante: raccoglierete l’invito delle stelle e vi metterete in gioco?

Amore: 10

10 Lavoro: 9

9 Salute: 9

Oroscopo oggi Pesci

Oggi sarà una giornata terribilmente tesa per tutti i nati sotto il segno dei Pesci. La posta in gioco è alta, non buttate via tutto a causa di uno scatto d’ira!

Chi potrà farlo potrebbe avere più risultati se affrontasse questo venerdì con una camomilla sempre a portata di mano.

In amore bisognerà aspettare il weekend per ritrovare un po’ di serenità.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Insomma, siete pronti ad affrontare questa giornata?

Se avete un po’ di tempo potete provare a cimentarvi con il nostro test per scoprire quanto siete sicuri di voi.

Scommettiamo quale segno sarà il più… baldanzoso?