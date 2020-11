Leggiamo insieme le previsioni dell’oroscopo di oggi 21 Novembre 2020: cosa hanno in mente le stelle per questo sabato di fine Novembre?

Come andrà questo weekend?

Scopriamo cosa hanno in serbo le stelle ed i pianeti per questo sabato di fine Novembre per ogni segno dello zodiaco.

Ecco le previsioni e la classifica dell’oroscopo di oggi, sabato 21 Novembre.

Oroscopo di oggi 21 novembre: previsioni segno per segno

Come sarà questo sabato per i segni dello zodiaco?

La classifica dei segni mette nelle ultime posizioni Leone, Sagittario, Acquario e Pesci; per loro, purtroppo, questo non sarà un bel weekend.

Una giornata tranquilla aspetta, invece, tutti i nati sotto il segno dei Ariete, Cancro, Vergine e Toro.

I primi posti della classifica dei segni saranno occupati da Gemelli, Bilancia, Scorpione e Capricorno: oggi non possono proprio sbagliare!

Leggiamo insieme le previsioni accurate per ogni segno zodiacale per la giornata di oggi, sabato 21 Novembre 2020.

Oroscopo oggi Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete potranno sperimentare, finalmente un po’ di pace nella giornata di oggi.

Certo, non mancherà qualche sporadica discussione e tensione lavorativa: per fortuna, però, si tratterà di questioni di poco conto. Non permettete a questi problemi di rovinarvi il weekend!

Dal punto di vista sentimentale bisogna aspettare che la situazione migliori: datevi tempo.

Amore: 7

7 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Per fortuna oggi non avete nessun impegno urgente: passerete, infatti, un sabato decisamente tranquillo e rilassato, cari amici del Toro!

Gli unici problemi rimangono quelli legati alla sfera sentimentale: ci sono incomprensioni e discussioni nell’aria e forse è meglio prendersi un momento di pausa.

Oggi in particolare sarete troppo svagati e stanchi per affrontare una discussione energica: pensate prima a rimettervi in forze!

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 5

Oroscopo oggi Gemelli

La giornata dei Gemelli sarà positiva sotto ogni punto di vista! In amore, anche se la situazione è complicata ed ha bisogno di essere gestita, risulterete vincenti.

Approfittate del fascino indiscutibile che avrete oggi per ottenere quello che vi sta più a cuore.

Sul lavoro, invece, potete permettervi di proporre idee o valutare proposte alternative. Oggi non potete commettere errori.

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Oroscopo oggi Cancro

Gli amici del Cancro devono sfruttare questo sabato di calma per guardare al futuro: sul fronte lavorativo, infatti, vi trovate in un momento di grande indecisione.

Cosa volete fare in futuro? Le opportunità sono di fronte a voi, dovete solo avere il coraggio di tagliare i legami con il passato.

In amore avete sofferto qualche incomprensione negli ultimi giorni: oggi potreste ritrovare la serenità.

Amore: 7

7 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Un’altra giornata negativa per gli amici del Leone. Vi fate controllare dalle vostre emozioni che, come sappiamo bene, sono decisamente troppo forti.

Le stelle dell’oroscopo prevedono per oggi il rischio di una grande discussione (in famiglia o con il partner): difficilmente riuscirete a trattenere la lingua.

Questa energia distruttiva può fare veramente dei danni, anche dal punto di vista lavorativo: provate a sfogarvi con lo sport o facendo una lunga passeggiata solitaria.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo oggi Vergine

State passando un periodo decisamente calmo e positivo, ma voi nati sotto il segno della Vergine faticate a rendervene conto.

Sul lavoro vi sembra che tutti vi sgridino e scambiate per valutazioni negative anche i consigli più sinceri. Dal fronte sentimentale, invece, inizia una lenta (ma decisa) ripresa: voi, però, avete la testa altrove!

Cercate di riportare i piedi per terra e valutate le situazioni per quello che sono: nessuno vi corre dietro.

Amore: 7

7 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo oggi Bilancia

Giornata decisamente positiva per tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia: la Luna ha deciso di illuminare favorevolmente il vostro percorso e gli effetti migliori si vedranno sotto il profilo dell’amore.

In questo sabato infatti potrebbe capitarvi di incontrare qualcuno di interessante: non negatevi una nuova possibilità!

Sul fronte lavorativo c’è qualche piccolo dettaglio da sistemare ma niente potrà fermarvi!

Amore: 9

9 Lavoro: 8

8 Salute: 8

Oroscopo oggi Scorpione

Una giornata decisamente bella per lo Scorpione che si appresta a ritrovare la pace in amore dopo diversi giorni di alti e bassi.

Oggi sarete in grado di prendervi del tempo per stare con il vostro partner o dedicarvi alle persone che vi attraggono di più.

Il lavoro, finalmente, vi lascia in pace: godetevi questa giornata!

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Oroscopo di oggi 21 Novembre Sagittario

Giornata purtroppo negativa per il Sagittario. Oggi vi troverete ad affrontare delle problematiche lavorative che avete rimandato da troppo tempo e che, adesso, pesano come macigni.

Sul fronte sentimentale, purtroppo, non potete aspettarvi molto: siete distanti dal partner e vi sentite in generale soli ed incompresi.

Questo sabato, purtroppo, sarà da dimenticare: tenete duro.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo oggi Capricorno

Ottima giornata per tutti i nati sotto il segno del Capricorno. L’amore procede a gonfie vele soprattutto per chi è già in una relazione; chi è single, invece, deve decisamente guardarsi intorno. Qualcuno vi vuole!

Il lavoro vi pone nuove sfide: starà a voi decidere quali accettare e come. Insomma, avete il coltello dalla parte del manico: attenti solo a non gongolare troppo!

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 9

Oroscopo oggi Acquario

Il Sole in Acquario è favorevole ma tu, invece, ti senti preoccupato. La situazione sentimentale sembra migliorare ma un ostacolo di qualche tipo si frappone tra te e la serenità: cosa ti succede Acquario?

La giornata di oggi, purtroppo, non appare troppo positiva, ti senti in un periodo no. Forse le tue preoccupazioni hanno a che vedere con qualche preoccupazione di carattere finanziario.

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo di oggi 21 Novembre Pesci

Qualcosa vi tormenta, vi sembra di non riuscire ad afferrare il nocciolo della questione. La colpa è principalmente di Venere in opposizione, che non vi fa veder chiaro nelle questioni di cuore.

Dovrete molto probabilmente troncare un rapporto che non funziona più e che vi lega in maniera indissolubile al passato.

Oggi deve essere una giornata di riflessione per tutti gli amici dei Pesci: le vostre prossime mosse saranno fondamentali.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 8

Come ogni giorno non dimenticatevi di controllare anche le previsioni del meteo di oggi, 21 Novembre 2020.

A domani!