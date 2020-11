Piste chiuse per il Covid? Come puoi sciare lo stesso

By

Niente settimana bianca e piste chiuse per evitare nuovi focolai Covid. Gli sciatori però hanno ancora delle alternative

Questo inverno sarà davvero da dimenticare per tutti gli amanti della montagna e soprattutto dello sci. Niente emozioni ad alta quota, niente discese liberatorie: piste chiuse, almeno in Italia.

Il Consiglio dei Ministri vuole evitare di ripetere l’errore di ferragosto, quando il via libera a vacanze e discoteche ha visto nascere tantissimi focolai di cui ancora oggi paghiamo le conseguenze.

Un brutto colpo per tutte le strutture e le attività legate alla settimana bianca, che molti italiani preferiscono addirittura alle ferie estive.

Chi ama sciare o fare snowboard, infatti, non baratterebbe mai la sensazione che si prova ad affrontare una discesa con un bagno nell’acqua salata.

Come sciare durante il Covid: le alternative

Al momento l’unica alternativa per chi vuole sciare lo stesso è quella di varcare in qualche modo i confini italiani.

In Svizzera, infatti, molti impianti sciistici sono aperti. In ben 10 località è ancora possibile sciare: tra queste Verbier, Crans Montana, Andermatt, Davos e Zermatt.

Va sottolineato però che non è possibile raggiungere la Svizzera per chi proviene da regioni rosse, tra cui la Lombardia.

L’Austria invece è al momento in lockdown. Se sia Austria che Svizzera dovessero rimanere chiuse agli italiani, ecco che la soluzione potrebbe essere la Slovenia.

In alcune località, come ad esempio Kranjska Gora, l’attività potrebbe ricominciare già dai primi di dicembre.

Sciare in sicurezza: i videogame come ultima speranza

L’Italia è comunque al tavolo con gli altri paesi europei proprio per evitare una “migrazione” verso le piste da sci straniere.

Non avrebbe senso, infatti, chiudere gli impianti nostrani e poi consentire a tutti di andare a sciare nei paesi vicini.

Ci vuole una soluzione condivisa da tutti, anche da Francia e Germania. E se alla fine i governi chiudessero davvero tutto, come si potrebbe ovviare alla “mancanza da sci”?

A questo punto non resta che farci aiutare dalla tecnologia.

Ci sono infatti molti videogames che simulano l’esperienza sciistica e che possono rappresentare una valida alternativa per sciare in sicurezza e comodità, direttamente dalla propria casa.

La migliore soluzione, in questo senso, è dotarsi della consolle Nintendo Wii. Quest’ultima, infatti, ha tra i vari accessori la Wii Balance Board, utilizzata anche per allenarsi in casa.

La Balance Board riesce a riconoscere i movimenti del nostro corpo e a riprodurli abbastanza fedelmente sullo schermo.

Una volta acquistata la consolle con gli accessori, ci sentiamo di consigliarvi due titoli in particolare: “Winter Stars” e “Family Sky”, quest’ultimo per un divertimento assicurato in compagnia anche dei figli più piccoli.

Certo, comprendiamo che nulla può restituire le emozioni di una bella sciata dal vivo, ma se dovrete restare a casa per lo meno potrete passare qualche ora giocando, divertendovi e sognando la prossima settimana bianca, magari nel 2022.