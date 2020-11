Chiunque è incuriosito dal saluto militare e dal significato che esso ha. Quali sono le origini di questo gesto? Perché si fa così.

Almeno una volta, anche se sono sicuramente molte di più, siamo rimasti incuriositi da quel gesto tanto fiero degli uomini in divisa.

Cosa si nasconde dietro questo gesto però non ci è mai stato del tutto chiaro.

Bisogna fare luce su questa vicenda e scoprire il perché di quella mano alzata fino alla fronte.

Il mondo militare, il mondo della divisa, è difficile da comprendere. In questo caso però qualcosa a riguardo è stato scoperto.

Vediamo cosa.

Perché gli uomini in divisa si salutano in questo modo: il saluto militare ha origini, per molti, ottocentesche

Il saluto militare, che consiste nel portare la mano destra al cappello, ha infatti origini storiche davvero molto interessanti.

Il gesto in particolare nascerebbe dalle azioni compite dai cavalieri medievali per salutarsi.

Questi, infatti, in presenza di un amico o di un superiore, si toglievano l’elmo o ne sollevavano la visiera per farsi riconoscere e mostrare un atteggiamento indifeso, quindi pacifico.

Il gesto dimostrava quindi ” l’essere tranquillo e non in allerta “. In questo modo l’ufficiale dell’esercito, il soldato medievale, mostrava di non voler restare fermo nella rigidità della propria divisa ma di voler parlare anche in modo pacifico ed informale.

.Nell’’800 poi molti eserciti adottarono dei copricapi così ingombranti che non potevano essere tolti e rimessi con facilità. Per queste ragioni, a quel punto, fu considerato sufficiente ed efficace il gesto simbolico di portare semplicemente la mano al cappello, senza sollevarlo.

Sempre da qui nasce l’usanza di togliersi il cappello in segno di rispetto e amicizia, metodo poi utilizzato anche nella società civile. Divenne infatti un modo di salutare diffuso sia fra i militari sia fra i civili. Un gesto d’educazione e di rispetto

In questo modo è evoluta quindi la storia e le origini di questo gesto. Mentre prima ci si toglieva il cappello, col tempo poi si è passati all’appoggiare direttamente le mani sulla fronte. Tale gesto è poi stato riprodotto anche all’interno delle schiere militari e degli uomini in divisa di questo tempo.

Da qui quindi avrebbe tratto origine il famosissimo saluto militare che tanto fa discutere i più curiosi.