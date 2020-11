By

Questa foto nasconde una vicenda che purtroppo fu una tragedia. L’espressione sconvolta della donna graffia il cuore di ogni lettore.

Una storia catturata in una fotografia del 1954. Una foto che racconta il dolore di due persone e l’impossibilità di poter far qualsiasi cosa per rimediare a quanto accaduto.

Impossibile non sentirsi toccati dal volto della donna che mostra tutto il suo dolore mentre l’uomo cerca di scorgere nelle acque qualcosa che purtroppo non è più visibile.

Un accaduto purtroppo irrimediabile ed irreparabile che da quel attimo fotografato in poi ha sconvolto le vite dei due giovani amanti.

Un amore che aveva portato alla nascita di un bambino.

Bambino che, purtroppo, nella foto non c’è.

Ma cosa è successo? Cosa li ha portati a così tanta disperazione che ancora oggi è percepibile nella foto stessa?

La tragedia nascosta nello sfondo della foto: cosa accadde quella mattina del 1954

Il tutto accadde in un mattino di primavera del 1954.

Un fotografo del Los Angeles Times, John Gaunt era nel cortile della sua casa sulla spiaggia che badava a se stesso mentre la sua macchina fotografica era appoggiata nelle vicinanze dove non era ancora stata presa utilizzata.

Il fotografo ad un certo punto sentì un suo vicino di casa gridare in modo molto forte che qualcosa stava accadendo sulla spiaggia.

John Gaunt a quel punto, deciso a voler scoprire cosa stesse accadendo ed a volerlo documentare, afferrò la sua macchina fotografica e si precipitò a riva.

Quando arrivò vide una coppia vicino all’acqua.

Il fotografo John Gaunt non sapeva cosa stesse accadendo ma vide l’uomo e la donna che si stringevano l’un l’altro straziati dal dolore.

Da qui decise di scattare la foto.

Successivamente si scoperto che il loro figlio di 19 mesi, appena un anno e mezzo circa, si era allontanato dal loro cortile, aveva vagato verso la spiaggia ed era sparito nell’acqua.

I genitori di erano quindi precipitati sulla spiaggia seguendo le orme lasciate dal bambino, nella speranza di vederlo, di trovarlo.

Ma nulla fu di aiuto, non ci fu modo di trovare alcuna traccia del piccolo che probabilmente era scomparso tra le acque cristalline del mare.

I due genitori non sapendo più cosa fare si erano fatti trasportare da quel dolore straziante. Tutto questo però il fotografo non lo sapeva ed in un click immortalò il momento.

La straziante fotografia apparve successivamente sulla prima pagina del Los Angeles Times e successivamente vinse il premio Pulitzer.

Fu così che in una foto scattata all’improvviso rimase impresso il ricordo della scomparsa di un piccolo di appena 18 mesi ed assieme ad esso la tragedia di una coppia le cui lacrime non sarebbero mai bastate.